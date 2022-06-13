عمرو أديب : المثلية خطر عالمي على أطفالنا بعد تقديمها بالكارتون.. فيديو

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه بدءا من العام القادم ستكون 50% من شخصيات ديزني، ستدعم المثلية، مؤكدا أن المحتويات “الكارتون”، التي تقدم لأطفالنا تمثل خطرا كبيرا.

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، ان مجتمعات الغرب، ارتضت بدعم المثلية، ولكن على الرغم من ذلك أن هناك أعضاء في الكونجرس الأمريكي، ومجلس النواب البريطاني والفرنسي، ضد المثلية الجنسية.

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أن موجة دعم المثلية، أصبحت موجوة في الأفلام والمسلسلات، والملابس، حتى وصل الأمر إلى “الكارتون”، الذي يقدم للأطفال.

وأشار عمرو أديب إلى أن “الفيفا”، و"منظمة الصحة العالمية"، كان الشعار الرئيسي لها، شعار المثلية الجنسية.