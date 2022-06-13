عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسمة محجوب تتألق في ختام احتفالية İRead her لدعم المرأة بحضور نجوم الفن (صور)

صدى البلد

أحيت المطربة نسمة محجوب ختام أولى فعاليات "İRead her" التي تهدف لتغيير الوعي المجتمعي من خلال تعزيز دور المرأة المصرية والعربية وذلك داخل قاعة باسيلي بالجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة وحضور عدد من نجوم الفن ومشاهير الإعلام.

 

كان ضمن الحضور أمير عيد نجم فرقة كايروكي ، والكاتب والسيناريست أحمد مراد، أسماء شريف منير، أحمد حسنين، بسنت احمد صيام، وئام مجدي، داليا شوقي .. ومن المثقفين  لكاتب أحمد فتحي، الكاتبة ميرنا المهدي، والكاتبة نهى داوود.


حملت فقرة نسمة محجوب عنوان "حكاية موسيقية" بمشاركة عازفين الساكسفون المتميزين ريم عبد الوهاب، عمرو وجيه، وعازف الأورج مصطفى منصور.

تقام قمة I Read her ضمن بروتوكول التعاون الذي وقعته مؤسسة "iRead" مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، والهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نموذج "iRead" يديره طلاب الجامعة الأمريكية بهيكل ثابت يعرف باسم "iRead AUC Club"، لتعزيز القراءة وتجديد الشغف بالثقافة والفنون في الجامعة.

شارك في فعاليات الحدث من "iRead" الكاتب والسيناريست أحمد مراد ،د.شيرين راشد ود.هيثم سعيد .. بالإضافة الى رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أحمد دلّال، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية الدكتور إيهاب عبد الرحمن، أستاذ الممارسة في الجامعة الأمريكية ومستشار الكلية ل "Club AUC iRead" الدكتورة ميرفت أبو عوف، والمدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية الأستاذة سوزان ميخائيل.

ضم الحدث العديد من الفعاليات والمناظرات، والتي تمثلت في لوحات مناقشة تهدف إلى تحديث المعارف الموجودة عن دور المرأة في المجتمع المصري والعربي وفي كل مناظرة تم تشكيل لجنة مكونة من أخصائيين وكُتاب وكاتبات، وغيرهم من الضيوف الكرام لمناقشة موضوع معين.

المناقشة الأولى: تحت عنوان "إعادة تصور لقصص الخيال" وشارك بها 7 من أبرز الكاتبات في الساحة الأدبية العربية وهن د. رشا سمير ، منصورة عز الدين ،السعودية المصرية نور عبد المجيد ، الأردنية لينا نابلسي. هبة السواح ،السعودية د. أروى خميّس ،شيرين هنائي و قامت بإدارة المناقشة د. ميرفت أبو عوف.
 


اما المناظرة الثانية فحملت  عنوان "للرجال وظائف أخرى في حياة المرأة" وضمت المناظرة كل 3 رجال و3 سيدات من الأسماء المؤثرة والمُلهمة في الساحة الفنية هم لكاتب والسيناريست: أحمد مراد الفنان حسام الحسيني رئيس مجلس إدارة "سلاح التلميذ" مصطفى حمدي و الإعلامية المتميزة مها الصغير  ومي عبد العظيم والدكتورة: نضالوأُقيمت هذه المناظرة تحت إشراف د. ميرفت أبو عوف.

وكانت المناقشة الثالثة تحت عنوان "الدور المؤثر الذي تلعبه المرأة في حياة الرجل"وقدم هذه المناقشة الفنان المتميز أمير عيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفنانة نسمة محجوب اطلالات نجوم الفن الجامعة الامريكية بالقاهرة المطربة نسمة محجوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الصلح خير.. ياسمين عبدالعزيز تنهي خلافها مع أحمد العوضي |خاص

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

بالأرقام.. كيفية حساب دعم رغيف الخبز بداية من يوليو

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

الجسم ينزف حتى الموت.. كل ما تريد معرفته عن وباء العراق الجديد

تغيير نظام نهائي إفريقيا.. شوبير يكشف رد فعل الكاف بعد مؤتمر الخطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 12-6-2022

ترشيحاتنا

الصحة: كيف يحدث مرض شلل الأطفال؟

سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة فاركو ويتعاقد مع مهاجم بتروجيت

عمرو أديب : المثلية خطر عالمي على أطفالنا بعد تقديمها بالكارتون.. فيديو

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

حمد إبراهيم يكشف حالة والدة إيهاب جلال بعد تعرضه للنقد

مدرب المصري بالسلوم يتحدث عن كيفية إيقاف الأهلي في لقاء الكأس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راغب علامة يشعل احتفالية صيفية بالقاهرة الجديدة بحضور نجوم الفن.. صور

اخيرا نستطيع التحرك في الشوارع..كتل هوائية باردة قادمة من أوروبا تضرب مصر

مصر تؤمن غذاءها| صدى البلد داخل مجمع الإنتاج الحيواني والألبان بالسادات.. مركز أبحاث عالمي و"تمصير" السلالات الأجنبية.. واستثمارات المشروع تتعدى ٦٠٠ مليون جنيه

بعد أزمة نجلاء بدر.. هل يحق للفنادق فرض شرط عدم مبيت الفرد السنجل؟

فيديو

عائلة فى الهواء.. مصريتان تقودان طائرة ركاب عملاقة معا لأول مرة

لماذا ينكر محمد الشقنقيري علاقته بالأردنية رحيل زكري "فيديوجراف"

قبل ياسمين الخطيب| نجوم حاولوا إنهاء حياتهم.. صفوة عانت من الاكتئاب وأصالة شعرت باليأس.. وفريق العمل أنقذ أحمد زكي

محامٍ يعـذب زوجته بسلك كهرباء أمام أولادهما ويخلد للنوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ