نسمة محجوب تتألق في ختام احتفالية İRead her لدعم المرأة بحضور نجوم الفن (صور)

أحيت المطربة نسمة محجوب ختام أولى فعاليات "İRead her" التي تهدف لتغيير الوعي المجتمعي من خلال تعزيز دور المرأة المصرية والعربية وذلك داخل قاعة باسيلي بالجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة وحضور عدد من نجوم الفن ومشاهير الإعلام.

كان ضمن الحضور أمير عيد نجم فرقة كايروكي ، والكاتب والسيناريست أحمد مراد، أسماء شريف منير، أحمد حسنين، بسنت احمد صيام، وئام مجدي، داليا شوقي .. ومن المثقفين لكاتب أحمد فتحي، الكاتبة ميرنا المهدي، والكاتبة نهى داوود.



حملت فقرة نسمة محجوب عنوان "حكاية موسيقية" بمشاركة عازفين الساكسفون المتميزين ريم عبد الوهاب، عمرو وجيه، وعازف الأورج مصطفى منصور.

تقام قمة I Read her ضمن بروتوكول التعاون الذي وقعته مؤسسة "iRead" مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، والهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نموذج "iRead" يديره طلاب الجامعة الأمريكية بهيكل ثابت يعرف باسم "iRead AUC Club"، لتعزيز القراءة وتجديد الشغف بالثقافة والفنون في الجامعة.

شارك في فعاليات الحدث من "iRead" الكاتب والسيناريست أحمد مراد ،د.شيرين راشد ود.هيثم سعيد .. بالإضافة الى رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة الدكتور أحمد دلّال، الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية الدكتور إيهاب عبد الرحمن، أستاذ الممارسة في الجامعة الأمريكية ومستشار الكلية ل "Club AUC iRead" الدكتورة ميرفت أبو عوف، والمدير الإقليمي لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية الأستاذة سوزان ميخائيل.

ضم الحدث العديد من الفعاليات والمناظرات، والتي تمثلت في لوحات مناقشة تهدف إلى تحديث المعارف الموجودة عن دور المرأة في المجتمع المصري والعربي وفي كل مناظرة تم تشكيل لجنة مكونة من أخصائيين وكُتاب وكاتبات، وغيرهم من الضيوف الكرام لمناقشة موضوع معين.

المناقشة الأولى: تحت عنوان "إعادة تصور لقصص الخيال" وشارك بها 7 من أبرز الكاتبات في الساحة الأدبية العربية وهن د. رشا سمير ، منصورة عز الدين ،السعودية المصرية نور عبد المجيد ، الأردنية لينا نابلسي. هبة السواح ،السعودية د. أروى خميّس ،شيرين هنائي و قامت بإدارة المناقشة د. ميرفت أبو عوف.





اما المناظرة الثانية فحملت عنوان "للرجال وظائف أخرى في حياة المرأة" وضمت المناظرة كل 3 رجال و3 سيدات من الأسماء المؤثرة والمُلهمة في الساحة الفنية هم لكاتب والسيناريست: أحمد مراد الفنان حسام الحسيني رئيس مجلس إدارة "سلاح التلميذ" مصطفى حمدي و الإعلامية المتميزة مها الصغير ومي عبد العظيم والدكتورة: نضالوأُقيمت هذه المناظرة تحت إشراف د. ميرفت أبو عوف.

وكانت المناقشة الثالثة تحت عنوان "الدور المؤثر الذي تلعبه المرأة في حياة الرجل"وقدم هذه المناقشة الفنان المتميز أمير عيد.