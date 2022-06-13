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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممدوح المصري : المقارنة والتباهي أهم أسباب المغالاة في الزواج.. فيديو

ممدوح المصري
ممدوح المصري

 

قال ممدوح المصري منسق برنامج مودة بوزارة التضامن الاجتماعي  ؛ إن رئيس الجمهورية أطلق مبادرة مودة عام 2019 ومنذ ذلك الحين ونحن نقوم مقياس المشكلة والسلبيات المرتبطة بها وحجم المتغيرات المرتبطة بالمشكلة الأساسية .

أضاف ممدوح المصري خلال لقائه في برنامج من مصر على قناة سي بي سي ؛  أن المجتمع المصري يتميز بتنوع الثقافة والفكر والعادات والتقاليد  ففي المحافظة الواحدة عادات مختلفة بين الحضر والريف .

أوضح منسق برنامج مودة بوزارة التضامن أن بدأيه جهود المبادرة سعت القضاء على تسليع الزواج وهي تسبب خلافات أو نهاية لزواج قبل أن يبدأ لخلاف الأسر على بعض التفاصيل ؛   وبدأ العمل في المبادرة من خلال توعية الشباب والبنات بأهمية اختيار شريك الحياه وذلك لبناء الثقة والمودة والرحمة  ؛ مشيرا أن المقارنة والتباهي هي أهم أسباب المغالاة في الزواج .

التضامن الاجتماعي وزارة التضامن المجتمع المصري الزواج العادات والتقاليد رئيس الجمهورية زواج مصر ممدوح المصري

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