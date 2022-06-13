أشعة جديدة لـ علي لطفي بعد مباراة الأهلي أمام إيسترن كومباني

أدى علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي في «الجيم» على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وخضع علي لطفي لحقن بلازما للتخلص من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا بالتهاب في وتر اليد، فيما يخضع لأشعة جديدة عقب مباراة إيسترن كومباني لتحديد موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للأهلي.

وغاب علي لطفي عن مباراة الأهلي أمس أمام المصري بالسلوم في كأس مصر بسبب الإصابة، ويواصل أداء برنامجه التأهيلي.

وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إيسترن كومباني ضمن مؤجلات الدوري الممتاز، وذلك في الثامنة مساء الأربعاء المقبل.

وفاز الأهلي بهدف نظيف على المصري بالسلوم في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.