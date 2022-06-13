أسيوط .. نشوب حريق في 3 شقق سكنية بمدينة أبوتيج

اندلع حريق بمنزل بمدينة أبوتيج مما أسفر عن احتراق 3 شقق سكنية دون وقوع خسائر بشرية.



تلقت مديرية أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أبوتيج يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في 3 شقق سكنية بمنزل مما أسفر عن احتراق محتويات الشقق.

على الفور انتقل الى موقع الحادث ضباط القسم الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في الطابق الثاني بمنزل ب3 شقق ملك " مجاهد. إ. س" مما أسفر عن احتراق جهاز عروسة و " محمد. أ. ر"، ونجله " أحمد" وأسفر الحريق عن احتراق محتويات شقتيهما، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.