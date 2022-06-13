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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة مُزارع باختناق أثناء محاولته إخماد حريق بحوش في سوهاج

نشوب حريق بحوش في
نشوب حريق بحوش في سوهاج.. صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على حريق نشب بحوش، مُلحق بمنزل دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج، أصيب على أثره مُزارع باختناق أثناء محاولته إخماد النيران.

 

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي مفاده نشوب حريق بحوش دائرة شرطة البلينا، ووجود مُصاب.

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وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعو (هشام خ ح- 34 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده، وبسؤاله مالك الحوش بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وأضاف باحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل، ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

 

نتج عن ذلك إصابة المدعو (أحمد م ا ح- 32 سنة- مزارع- ويقيم بذات الناحية)، بحالة إختناق، أثناء مشاركته في إخماد الحريق، وتم نقله لمستشفى البلينا المركزي، والحالة العامة جيدة، وبسؤال نجل عمومته (مصطفى م ص- 26 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، قرر حدوث إصابة نجل عمه أثناء مشاركته في إطفاء الحريق ولإرتفاع درجة الحرارة.

سوهاج حريق حوش مزارع البلينا

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