عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ربنا مطلع علينا .. الرئيس السيسي: نرحب باستثمارات الأشقاء في مصر ..فيديو

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن الأشقاء في ليبيا يجب ان يتفهموا ان مصلحة ليبيا اكبر من اى مصلحة أخرى حتى لا يحدث تصعيد والأمور تنزلق إلى مواجهة ونحن نسيطر على ذلك من خلال جهودنا مع الاشقاء  .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال  لقاء صحفي عقب الجولة التفقدية لمشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان ، إننا نهتم بالملف الليبي ونهتم بأن يكون في هدنة من خلال عدم وجود قتال داخلي وهذا أخطر شيء علينا .

وأوضح الرئيس السيسي ، إنه في ليبيا كل شيء ممكن وهذا عندما تخلص النوايا ومبقاش قدمنا غير نفسنا وبلدنا ودا مش كتير .

ووجه الشكر إلى أشقائنا في الخليج  قائلا " تحركوا معنا بدون أن نطلب ذلك " ،؛ ونرحب باستثمارات الأشقاء في مصر ،؛ وعن  ما يحدث في المستقبل رد قائلا: " دا ليه علاقة بعلاقتي مع ربنا وانا مش قلقان ابدا لان ربنا مطلع علينا " 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي حيوان استثمارات الخليج مصر الرئيس السيس الألبان عبد الفتاح السيسي الجوله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط .. عيار21 يفقد 200 جنيه خلال 35 يوما

2 في الصورة والثالث مفاجأة.. من هو المدير الفني للأهلي بعد بيتسو موسيماني ؟

بعد فسخ التعاقد مع موسيماني.. تشكيل الجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

ارتفاع مفاجئ لسعر الدولار في البنك المركزي اليوم الاثنين

هبة قطب تحذر: متخلوش أطفالكم يتفرجوا على كارتون بيروج للمثلية الجنسية.. فيديو

تقارير: كاف يهدد الوداد بالاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا .. تفاصيل

مفاجأة مدوية .. جلسة بين الأهلي وموسيماني لإعلان رحيل المدرب

انهيار الذهب.. تراجع 12 جنيهًا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

ترشيحاتنا

رابطة الأندية : قرعة قبل نهائي كأس الرابطة الأربعاء

السيسي: فتح الاعتمادات لمستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية مفيش فيها كلام

أمريكا تعلن إرسال 1.5 مليار دولار إلى أوكرانيا شهريًا

بفضل الذكاء الاصطناعي.. سبوتيفاي يخطط لإطلاق خدمة تحول النصوص إلى خطاب مسموع

الحوار الوطني.. السيسي: لازم يبقى فيه أرضية مشتركة تجمعنا

الرئيس السيسي: لدينا اعتبارات لعدم الضغط على المواطنين ..فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تكريم الراحل سمير صبرى فى ختام ترى كور الفرنسى.. صور

برفقة مصطفى حجاج.. صور جديدة من احتفال راغب علامة بعيد ميلاده

أربعة جوائز لسيرة مايكل جاكسون وخيبة أمل لصناع A Strange Loop

تفاصيل مران الأهلي اليوم استعدادًا لـ إيسترن كومباني ..صور

فيديو

أحدهم حاول إلقاء نفسه من السطح.. قصص نجوم مع الاكتئاب

ملحمة في حب إيهاب جلال .. اللاعبون ونجوم الكرة المصرية يرفضون رحيله عن المنتخب "فيديوجراف"

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على أسعار الأضاحي

أين ومتى يظهر ولماذا سمي بهذا الاسم .. كل ما تريد معرفته عن قمر الفراولة "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

إبراهيم النجار

الشمال السوري.. والصراع الدولي

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا اللعب مع الوطن بالرياضة

غادة جابر

في مركز الإبداع

اﻟﻤﺰﻳﺪ