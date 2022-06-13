ربنا مطلع علينا .. الرئيس السيسي: نرحب باستثمارات الأشقاء في مصر ..فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن الأشقاء في ليبيا يجب ان يتفهموا ان مصلحة ليبيا اكبر من اى مصلحة أخرى حتى لا يحدث تصعيد والأمور تنزلق إلى مواجهة ونحن نسيطر على ذلك من خلال جهودنا مع الاشقاء .

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاء صحفي عقب الجولة التفقدية لمشروع المجمع المتكامل للإنتاج الحيواني والألبان ، إننا نهتم بالملف الليبي ونهتم بأن يكون في هدنة من خلال عدم وجود قتال داخلي وهذا أخطر شيء علينا .

وأوضح الرئيس السيسي ، إنه في ليبيا كل شيء ممكن وهذا عندما تخلص النوايا ومبقاش قدمنا غير نفسنا وبلدنا ودا مش كتير .

ووجه الشكر إلى أشقائنا في الخليج قائلا " تحركوا معنا بدون أن نطلب ذلك " ،؛ ونرحب باستثمارات الأشقاء في مصر ،؛ وعن ما يحدث في المستقبل رد قائلا: " دا ليه علاقة بعلاقتي مع ربنا وانا مش قلقان ابدا لان ربنا مطلع علينا "