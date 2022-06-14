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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عاصم العيسوي: رزاز السجائر الإلكترونية يظل عالقا في الهواء لساعتين أو أربع

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور عاصم فؤاد العيسوي أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة الفيوم والقائم بأعمال العميد إن رزاز السجائر الإلكترونية يظل عالق داخل المكان في الهواء لمدة تتراوح بين ساعتين إلى أربع ساعات.

واضاف "العيسوي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أن التدخين السلبي يؤثر على زوجة المدخن والجنين بداخل بطنها وهذا التدخين له تأثيرات علي الأم والجنين.

وتابع أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة الفيوم والقائم بأعمال العميد أن اضرار السجائر الإلكترونية لم تكتشف بأكملها حتي الآن نظرا لاكتشافها منذ فترة لم تتجاوز الخمس سنوات حتي الآن ولكن هناك ابحاث تعمل علي ذلك.

السجائر الالكترونية الأمراض الصدرية التدخين سجائر أمراض الصدر

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