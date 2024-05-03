عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد إعلان موعد التطبيق.. أسعار التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات
التصالح في مخالفات البناء

تواصل وزارة التنمية المحلية، برئاسة اللواء هشام آمنة، الاستعدادات لتطبيق قانون التصالح الجديد واستقبال المواطنين لتقديم طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بالمدن والاحياء والمراكز في جميع المحافظات.

من المقرر أن يبدأ التطبيق الرسمي لقانون التصالح على أرض الواقع، الثلاثاء القادم الموافق 7 مايو 2024.

رسوم التصالح بالمتر

وفقا للائحة لا يتم سداد رسوم فحص جديدة في اللائحة التنفيذية للقانون أو مقابل جدية التصالح في حال سدادهما من قبل، ويكون سعر المتر المسطح في حال قبول طلب التصالح وتقنين الأوضاع أو التظلم بذات الأسعار التي تم إقرارها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وما طرأ عليها من تخفيضات.

وجاءت أسعار التصالح في مخالفات البناء كما يلي:

- مساحة المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا بالمدن 500 جنيه والقرى وتوابعها 125 جنيهًا.

- مساحة المخالفة أكثر من 250 حتى 500 متر مربع، يكون رسم الفحص 1000 جنيه للمدن و250 جنيهًا بالقرى.

- مساحة المخالفة أكثر من 500 متر مربع حتى 1000 متر مربع، رسم الفحص بالمدن 2000 جنيه، وفي القرى 1000 جنيه.

- مساحة المخالفة أكثر من 1000 متر مربع حتى 2000 متر مربع، رسم الفحص 3000 جنيه في المدن، و2000 جنيه في القرى.

- مساحة المخالفة أكثر من 2000 حتى 4 آلاف متر مربع يسدد رسم فحص 4 آلاف جنيه بالمدن، أما القرى وتوابعها 3500 جنيه.

- مساحة مخالفة البناء أكثر من 4 آلاف متر مربع، رسم الفحص 5 آلاف جنيه بالمدن والقرى.

وزير التنمية المحلية هشام امنة رسوم التصالح بالمتر رسوم التصالح اللائحة التنفيذية أسعار التصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة لـ أفشة في الأهلي بسبب قرار مثير من كولر

مرة أخرى| كلوب يعلن تفاصيل صادمة عن مشاجرته مع محمد صلاح

بدءا من السبت.. السعودية تعلن عن إجراءات جديدة لدخول مكة

صدمة قوية لجماهير الترجي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

مي عمر تثير الجدل بفستان مكشوف

وفاة نجل رئيس مجلس السيادة السوداني في حادث سير بأنقرة

قبل مباراة توتنهام.. صدمة جديدة لـ محمد صلاح بعد أزمته مع كلوب

قرار عاجل من كاف بشأن مباراة الأهلي والترجي في نهائي أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

عصيت ربنا واداني قلم.. عمر كمال يعلن لأول مرة تفاصيل ارتباطه بطليقة الفيشاوي

عمر كمال: الناس انتقدت تكريم كزبرة بالجامعة البريطانية.. وسابوا ابن خالد النبوي

فوزي لقجع: دعمنا ملف مصر في أمم إفريقيا 2019 وهاني أبوريدة صديقي

عمر كمال يفجر مفاجأة عن سبب رفضه الظهور مع رامز جلال

إجابات غامضة من انشيلوتي على تشكيل ريال مدريد أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

مصطفى بكري: اتحاد القبائل العربية شريك رئيسي في عملية التنمية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجها يواسيها.. بكاء ريم أحمد في عزاء والدتها

12 سلندر.. تفاصيل وإمكانيات سيارة «فيراري» الخارقة بأقوى محرك طبيعي

طريقة تحضير سلطة الرنجة بالطحينة

ليجينز أحمر.. هنا الزاهد تبرز رشاقتها في الجيم  

فيديو

نجمة في السماء.. عريس يقدم هدية غير تقليدية لزوجته ليلة الزفاف

تحذير من إصدار تأشيرة الزيارة .. محظورات الحج 2024 | فيديو

تحذير من هذا التوقيت.. حالة الطقس خلال الأسبوع الأخير من برمودة

موعد إطلاق أول بنك رقمي في مصر .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ميلاد شيرين أبو عاقلة

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: التضخم يواجه أسطورة الحلم الأمريكي

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

اﻟﻤﺰﻳﺪ