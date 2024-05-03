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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إجابات غامضة من انشيلوتي على تشكيل ريال مدريد أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

انشلوتي
انشلوتي

كشف كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن 3 لاعبين سيتواجدون في التشكيل الأساسي لمواجهة قادش، غدا السبت، في الدوري الإسباني.

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وأكد أنشيلوتي أن الثلاثي تيبو كورتوا وأردا جولر وإيدير ميليتاو سيخوضون مواجهة قادش منذ البداية.

وأضاف في المؤتمر الصحفي "عودة كورتوا بعد غياب طويل نبأ سار، يمكنه مع ميليتاو مساعدة الفريق".

ورفض المدرب، حسم إمكانية مشاركة الحارس البلجيكي أساسيا في نهائي دوري أبطال أوروبا، حال تخطي ريال مدريد لعقبة بايرن ميونخ في قبل النهائي.

 


وتابع: "النهائي الذي نفكر فيه حاليا هو مباراة العودة ضد بايرن يوم الأربعاء، والتي سيشارك فيها لونين بشكل أساسي، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وواصل ضاحكا "لا أفهم السؤال عن الفارق بين إصابة لاعب وحارس بالرباط الصليبي، هل تقصدون أن بإمكان كورتوا المشاركة في نهائي الأبطال؟ أليس كذلك".

وشدد المدير الفني لريال مدريد "لا نفكر فيما سيحدث خلال شهر، وأتمنى بالطبع أن نتواجد في المباراة النهائية للبطولة الأوروبية".

وأشار إلى أن "هناك اختلاف بين حالة اللاعبين وحراس المرمى، ولكن أؤكد أن جميع المصابين عادوا بحالة بدنية جيدة من أجل المشاركة، أما القرار النهائي فهو قيد التقييم".

وبشأن مواجهة قادش، أكد أنشيلوتي "هدفنا واضح وهو تحقيق الفوز للاقتراب خطوة من اللقب أمام فريق يكافح للهروب من شبح الهبوط".

وأردف: "لا نفكر في أي احتفالات بلقب الدوري الإسباني حال حسمه لأننا لم نفز بشيء بعد، سنحتفل عندما يتأكد تتويجنا باللقب حسابيا".

وأكد أنشيلوتي أن فريقه عليه أن يتحسن على الجانب الدفاعي أمام بايرن ميونخ لأنه لم يكن راضيا عن الأداء الدفاعي في مواجهة البافاري.

وأوضح أنه استفاد من تعديل مراكز فينيسيوس ورودريجو بين يمين ويسار الجبهة الهجومية، قائلا "لقد سجل رودريجو أمام مانشستر سيتي، وفينسيوس أمام بايرن".

وأشار أيضا إلى أن جود بيلينجهام لم يكن قد تعافى بدنيا بنسبة 100% بعد إصابته بفيروس معوي، مؤكدا أن حالة اللاعب الإنجليزي تحسنت كثيرا.

وبسؤاله إذا كان توني كروس ابنه، فما النصيحة التي سيقدمها له حول مستقبله، ليرد أنشيلوتي “سأتركه يتخذ القرار الأفضل”.

أنشيلوتي ريال مدريد

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