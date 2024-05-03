خبير: ابدأ ترسخ توطين الصناعة وإنشاء مشروعات تتوافق مع السوق المحلي والأجنبي

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة “ ابدأ” نجحت في ترسيخ فكرة توطين الصناعة وإنشاء مشروعات تتوافق مع السوق المحلي والأجنبي.

وأضاف "محمد البهواشي" خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز، مبادرة ابدأ هي مبادرة وطنية جاءت لدعم الصناعة المصرية وتعزيز شعار "صنع في مصر".

وأضاف "الخبير الاقتصادي، أن المبادرة تعمل علي جذب الاستثمارات الأجنبية مع الحفاظ علي الاستثمارات المحلية في نفس الوقت والعمل علي مساعدتها حتي تتوسع في الإنتاج، مشيرا إلى أن الدولة تعمل علي إزالة جميع المعوقات التي تواجه قطاع الصناعة في الوقت الحالي.

وتابع البهواشي، أن الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية من أجل النهوض بقطاع الصناع كبيرة جدا والنتائج ملموسة بالفعل علي أرض الواقع.