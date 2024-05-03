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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير مشروعات ابدأ : طرح مشكلات المستثمرين على موقع المبادرة وحلّها لإتمام أنشطتهم

ابدا
ابدا

قال محمد عطوة، مدير المشروعات بمبادرة “ابدأ”، إن المبادرة استطاعت جذب العديد من الاستثمارات لسوق العمل المصرية، كما أن المبادرة عملت على حل أكبر عدد ممكن من الأزمات والمعوقات، التي كانت تقف أمام المستثمر في مصر لإتمام عمله.

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وأكد عطوة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المستثمرين يقومون بطرح مشاكلهم وأزماتهم الاستثمارية عبر الموقع الرسمي للمبادرة، وبعد النظر في هذه الأزمات يتم الشروع في حلها بصورة سريعة من أجل إتمام العمل الإنتاجي للمستثمر.

وأضاف في حديثه، أن المبادرة تعمل على توفير قطع أراض للمستثمرين مع الحرص على إتمام إجراءات الترخيص للمشروعات الاستثمارية بصورة سريعة.

وأشار إلى أن المبادرة معنية أيضًا بتدريب العمالة الصناعية قدر المستطاع من أجل استيعاب العمل الصناعي الإنتاجي في مصر، وبالتالي تم تدشين مدرستين لتدريب العمالة في القطاع الصناعي والتكنولوجي.

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