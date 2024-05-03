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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الري : التصريح بزراعة 724 ألف فدان أرز في شمال الدلتا بـ9 محافظات

الأرز
الأرز

كشف المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أسباب تحديد عدد معين كل عام من المساحات المصرح بها لزراعة الأرز بالمحافظات، لافتا أن محصور الأرز من المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه.

وأضاف غانم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  المساحات والمحافظات المصرح فيها بزراعة الأرز يتم بالتنسيق الكامل بين وزارتي الري والزراعة، موضحا أنه تم التصريح بزراعة الأرز على مساحة إجمالية 724 ألف فدان في شمال الدلتا بـ 9 محافظات، بالإضافة إلى مساحة 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه.

تابع المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، كما سيتم زراعة الأرز على مساحة 150 ألف فدان، على أن تزرع بمياه ذات ملوحة مرتفعة نسبياً، محذرا المزارعين المخالفين من تحرير محاضر تبديد مياه ضدهم.
 

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