حبس 3 عاطلين لحيازتهم 250 طربة حشيش في الإسكندرية

قررت نيابة الإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 250 طربة حشيش بقصد ترويجها علي عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

وبدأ الواقعة، تلقي اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية، بمزاولة نشاطهما الإجرامي في ترويج مخدر الحشيش، متخذان دائرة قسم شرطة العطارين مسرحا لترويجها.



عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه، حال تواجده بدائرة القسم أثناء استقلالهما سيارة، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام ومبلغ مالى و3 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازته للمواد المخدرة بقصد ترويجها علي عملائهما.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

وتلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذ من دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي عدد 100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه.

تم تحرير المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.