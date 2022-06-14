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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بدعم المحافظ.. إطلاق مبادرة كليماثون من دمياط بمشاركة المغامر علي عبده

محافظ دمياط
محافظ دمياط

أطلقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مبادرة "كليماثون" من مكتبة مصر العامة بدمياط، تزامنا مع اليوم العالمي للبيئة.

يأتي ذلك في إطار الاستعداد للمؤتمر السابع والعشرين لاجتماعات الدول أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغيرات المناخية "COP 27"، والذى تستضيفه مصر في نوفمبر من العام الجاري.

وقال الدكتور صابر عثمان، رئيس أمناء مؤسسة “مناخ أرضنا” للتنمية المستدامة، إنه تم إطلاق المبادرة بالتعاون مع مشروع الابتكار المناخي بالاتحاد الأوروبي من محافظة دمياط، تحت رعاية وزارة البيئة وتعاون ودعم من محافظ دمياط.

وانطلقت فعاليات "كليماثون الطفل" من خلال تنفيذ ورشة عمل لتدريب الأطفال على مفاهيم التغيرات المناخية وكيفية الحد منها والتكيف معها لتحقيق التنمية المستدامة بطريقة تفاعلية.

وتخلل ورشة العمل مجموعة من الأنشطة البيئية مثل إعادة تدوير المخلفات وإعادة الاستخدام والتقليل من الاستهلاك، ونتج عن هذه الورشة معرض من الأعمال الفنية والتي قام الأطفال بتنفيذها من المخلفات.

كما شارك الأطفال ومؤسسة “مناخ أرضنا” في استقبال المغامر على عبده حامل اللقب العالمي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بعد كسره للرقم القياسي لأطول مسافة على دراجة كهربائية خلال ٢٤ ساعة كأول رحلة على مركبة كهربائية بالشرق الأوسط لمسافة ١٠٠٠ كم.

وقام باستعراض تجربته ودراجته النارية للأطفال المشاركين، وتحاور معهم حول أهمية إيجاد حلول لمواجهة التغيرات المناخية سواء باستخدام التكنولوجيات الحديثة أو من خلال الأفكار المحلية التي يمكن لشباب مصر إبداعها.

كما تفقدت محافظ دمياط، معرضا تضمن أعمال الطلاب المشاركين بالمبادرة، والتي تعبر عن آلية الحفاظ على البيئة، كما شارك فريق Gradians من أكاديمية روبوت كاسل باستعراض اختراعهم لروبوت لتنظيف نهر النيل من المخلفات وإزالة ورد النيل.

كما تضمنت فعاليات كلايماثون، إطلاق ورش عمل لتدريب الفنيين وتوعية الشباب والأطفال بقضية التغيرات المناخية، ودعم برامج ترشيد الطاقة والتعريف بالاستخدامات البديلة للطاقة، كما أكدت أنه يتم التعاون مع مؤسسة “مناخ أرضنا” لتحقيق المزيد من الفعاليات للتوعية بتلك القضية وتنفيذ حلول للإضاءة المستدامة.

وأشارت المحافظ إلى أن المبادرة تستهدف العاملين بالقطاع الحكومي و أصحاب المشروعات بالمناطق الصناعية والفنيين بشكل عام والطلاب بالمدارس وشباب الجامعات والأطفال والسيدات.

وأشادت “عوض” بمحاور المبادرة التي تأتى تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، وذلك لدعم الجهود التي تقوم بها دول العالم للحفاظ على البيئة و التوعية بجميع أوجه القضية.

جدير بالذكر أن مسابقة كليماثون تم إطلاقها للعام الرابع في إطار الاتفاق الأخضر، وتستهدف الشباب من عمر ١٨ حتى ٣٥ عاما، حيث سيتم تأهيل صاحب أفضل فكرة مقترحة للحد من تحديات تغير المناخ والمشاكل البيئية، والاستخدامات الصديقة للبيئة، إلى المسابقة النهائية التي ستعقد أكتوبر القادم بمكتبة الإسكندرية، ليتم بعدها تصعيد الفائزين بمسابقة على المستوى الدولي، حيث سيحصل الفائزون بالمراكز الأولى على احتضان وتمويل لتنفيذ مشروعاتهم.

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محافظ دمياط منال عوض مبادرة كليماثون

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