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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من بينها مصر .. 14 دولة تمنع عرض فيلم Lightyear

مشهد من الفيلم
مشهد من الفيلم

حظي فيلم الرسوم المتحركة  Lightyear  على تقييم عال عبر موقع Rotten Tomatoes الشهير بلغ 82% بعدما شاهده عدد من النقاد قبل طرحه رسميا بعد يومين. 

في الوقت نفسه تم منع فيلم Lightyear من العرض في حوالي 14 دولة في الوطن العربي على رأسها الإمارات والسعودية والكويت، وكذلك إندونيسيا وماليزيا. 

تحتوي أحداث فيلم Lightyear على قبلة بين شخصية نسائية "أليشيا" تقوم بدورها الممثلة الأمريكية أوزو أدوبا، وتركز أحداثه على شخصية "باز" الذي عرض واشتهر من سلسلة أفلام Toy Story.

وأكد موقع ديديلاين الأمريكي على أن مصر من بين الدول التي منعت عرض فيلم Lightyear إلى جانب الكويت وعمان وقطر، بعدما كان مقررا طرحه يوم 16 يونيو.

واجه الفيلم أزمات كبيرة منذ مارس الماضي بعدما أزالت ديزني مشهد القبلة المثير للجدل، لكن شركة بيكسار للرسوم المتحركة كانت من بين الأصوات المتعالية والمنتقدة لهذه الخطوة ما أجبر ديزني على إعادته مرة أخرى. 

وانضم فيلم Lightyear لقائمة طويلة من الأعمال التي تواجه مشكلات عرض في عدد من الدول العربية خاصة التي تنتجها ديزني، بسبب تضمن مشاهد تتعلق بالمثلية الجنسية. 

ونشر موقع «الجريدة» الكويتي،أنه قد يتم منع عرض فيلم Lightyear بسبب وجود شخصيتين مثليتين ضمن الأحداث، وذلك بعد رفض «ديزني» حذف المشهد، ليكون الخيار الوحيد أمام وزارة الإعلام هو منع الفيلم، كما حدث مع عدد من الأفلام من إنتاج الشركة في الفترة الماضية، منها «ETERNALLS» بطولة أنجلينا جولي.

ويتناول الفيلم قصة حارس الفضاء "باز"، الذي ظهر في سلسلة أفلام "ديزني" الشهيرة "Toy Story" وهو بطولة النجم كريس إيفانز الذي يقدم الأداء الصوتي لبطل الفيلم buzz.

وحقق فيلم الأنيمشن Toy Story 4 الذي نال جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة، إيرادات تخطت المليار دولار، والفيلم ضم أصوات مجموعة متميزة من الممثلين وهم: توم هانكس، آنى بوتس، كيانو ريفز، باتريشيا أركيت، جوان كوزاك، كريستين شال، تيم ألين، لورى ميتكالف، بونى هانت، جودى بنسون، لورى آلان، جيف جارلين، بليك كلارك، باد لوكى، إستل هاريس، جيف بيدجون.

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للحفاظ على قيم المجتمع.. الأردن تمنع عرض فيلم Lightyear

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باز يطير.. تفاصيل مشهد يروج للمثلية الجنسية في كرتون الأطفال Lightyear

وتدور أحداث فيلم Lightyear حول رائد الفضاء الشاب "باز لايتيير" أو كما يعرف عربية ب "باز يطير" ، بعد أن تقطعت به السبل على كوكب معاد مع قائده وطاقمه، حيث يحاول إيجاد طريق للعودة إلى الوطن عبر المكان والزمان، بينما يواجه أيضًا تهديدًا لسلامة الكون. وشارك في كتابة الفيلم وأخرجه أنجوس ماكلين، وهو بطولة كريس إيفانز في شخصية "باز" مع كيكي بالمر، بيتر سوهن، جيمس برولين، تايكا وايتيتي، ديل سولز، أوزو أدوبا، وماري ماكدونالد لويس.

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