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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

5 طرق سحرية للتخلص من رائحة الفم الكريهة

رائحة الفم
رائحة الفم

رائحة الفم الكريهة قد تخرب مظهرك بالكامل، فتلك المعاناة تجعل نفور الناس وبعدهم عنك أسرع من البرق.

 

تنتج رائحة الفم الكريهة عن تراكم البكتيريا في على اللسان والأسنان، وعلى الرغم من تجربة العلاجات المختلفة إلا أنها تظل مشكلة عالقة.

 

ترجع رائحة الفم الكريهة المتكررة إلى عدة أسباب من بينها: تناول كميات قليلة من الماء، بعض الأطعمة مثل الثوم والبصل، سوء صحة الأمعاء، الإمساك المزمن، فرط الحموضة، والتنفس من خلال الفم أثناء النوم.

 

والعلاج الأنسب لتلك المشكلة هو العثور على السبب وتجنبه، ولكن حتى ذلك الحين، فإن اتباع هذه النصائح الخمس يمكن أن يساعدك في منع رائحة الفم الكريهة وفقا لممارس الأيورفيدا الدكتور «ديكسا بهافسار» عبر إنستجرام.

 

الغرغرة بعد الوجبات

لا تنصح الأيورفيدا بشرب الماء مباشرة بعد الوجبات لأنها يمكن أن تبطئ عملية التمثيل الغذائي.

 

لكن الماء ضروري لتنظيف الفم خاصة بعد الوجبات، لذلك يمكن القيام بالغرغرة فقط (ملء فمك ببعض الماء ومضمضه لمدة 2-3 دقائق يعرف باسم كافالا في الأيورفيدا)، مما يضمن عدم وجود جزيئات طعام متبقية / عالقة في الفم.

 

التنظيف بالفرشاة مرتين يوميا (في الصباح والمساء)

يساعد تنظيف الأسنان بالفرشاة وكشط اللسان في الصباح على التخلص من جميع السموم المتراكمة في الفم طوال الليل، كما أن القيام بالشيء نفسه في الليل يضمن صحة الفم المثلى أثناء نومك بفم نظيف، وهو الأمر الأكثر أهمية لصحة الأمعاء.

 

تناول بذور الشمر بعد الوجبات

بذور الشمر هضمية بطبيعتها وتتكون من مركبات الفلافونويد التي تساعد على تحفيز تدفق اللعاب والتخلص من جفاف الفم.

تتميز بذور الشمر بنكهة عطرية تساعد في مكافحة رائحة الفم الكريهة التي غالبًا ما تصاحب جفاف الفم.

 

شرب كمية كافية من الماء

يقول الدكتور بهافسار: "يكفي فقط للحفاظ على لون البول شاحبًا وليس أصفر، إذا كان بولك نقيًا جدًا وشاحبًا، فهذا يعني أنك تشرب كمية كافية من الماء، وأشارت إلى أنه إذا كان لونه أصفر، فعليك شرب المزيد من الماء".

 

عدم تناول وجبات خفيفة بشكل متكرر

يؤدي تناول الوجبات الخفيفة في كثير من الأحيان إلى زيادة فرص تعلق الطعام في الفم.

 

من غير العملي أن تغسل أسنانك كلما أكلت شيئًا، لذلك من أجل صحة الفم وكذلك صحة الأمعاء، حاول تناول ثلاث وجبات مناسبة وتوقف عن تناول الوجبات الخفيفة كل ساعتين.

 

ومن الأفضل ترك مسافة ثلاث ساعات على الأقل بين وجبتين متتاليتين.

 

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