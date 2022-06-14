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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القومي للسموم: لا توجد مادة توضع على إبرة تسبب الإغماء في ثوان

ابرة
ابرة

 نفى محمود عمرو مؤسس المركز القومي للسموم، تواجد مادة مخدرة توضع على رأس إبرة تتسبب في تخدير أي شخص في ثواني معدودة.

 

وقال محمود عمرو مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي إم سي": "من أجل إعطاء مادة مخدرة  للإنسان تكون عن طريق الجهاز التنفسي أو الجلد أو الوريد".

 

وأضاف محمود عمرو: "لا توجد مادة تخدير توضع على رأس إبرة تسبب في حالة إغماء في ثواني معدودة".

 

وتابع محمود عمرو: "يمكن تخدير أي شخص  في العمليات الجراحية عن طريق الوريد، كما يمكن تخدير الجلد عن طريق وضع نوع معين من الكريمات".

 

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