لا يقل المجموع عن 260.. شروط الالتحاق بمدرسة المياه لطلاب 3 محافظات

اعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمنوفية عن فتح باب التقديم للإلتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية.

يأتي ذلك لقبول دفعة جديدة من حملة الشهادة الاعدادية بنين فقط بمحافظات ( المنوفية - الشرقية - الغربية) اعتبارا من غدا الأربعاء وحتي الخميس 30 يونيو علي الموقع الالكتروني للشركة من خلال الرابط التالي http://mcww.com.eg/Job/school2022.php.

جاءت شروط التقدم للالتحاق بالمدرسة.. أن يكون المجموع بالشهادة الإعدادية لا يقل عن 260 والأولوية للمجموع الأكبر وألا يقل عمره عن 18 عاما ويجتاز الاختبارات بالقدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد في المدرسة.