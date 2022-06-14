بدون وسطة.. نجوم التاسعة حلمك لإبراز موهبتك هيبقى حقيقة

نجوم التاسعة حلمك ممكن يبقى حقيقة من كل محافظات مصر؛ إبعت لنا على صفحة البرنامج وعرفنا بنفسك حلمك ؛ تغني و تبقى ستار بتكتب شعر خيالك واسع أو نفسك قصتك تبقى حقيقة إرسل لنا على صفحة البرنامج.

عرضت القناة الأولى المصرية على برنامج التاسعة مسابقة لإبراز لمواهب الشابة وكل ما تقوم به تعرفنا بنفسك وموهبتك ومحافظتك .

لو موهبتك الغناء أرسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين وغني وسمعنا صوتك ؛ ولو ماهضتك شعر أرسل أهم ثلاث نماذج من كتاباتك pdf ؛ ولو مهيبتك الكتابه أرسل قصه قصيره من إبداعاتك ؛ لو مستعد وجاهز آخر موعد للتقديم 15 يوليو2022 نجوم التاسعة اسهل وأسرع طريق تعرض في موهبتك على قناه مصر الأولى، و المسابقة لا يوجد بها أى وسطة، أو مجاملات .

وقال الإعلامي يوسف الحسيني، إن المسابقة متخصصة في الغناء والشعر والقصص القصيرة أنه يتم إرسال الأعمال حتى 15 يوليو، والسن من 18 لأعلى، موضحا أنه يتم الإرسال عبر صفحة البرنامج، الاسم والتليفون والمحافظة.



