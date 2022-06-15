داوود عبد السيد: الجيل الجديد به موهوبون وكتاب سينما.. فيديو

أجاب المخرج الكبير داوود عبد السيد على سؤال الإعلامية لميس الحديدي : هل تغير طبيعة الجمهور مؤخراً أصبح يفرض رقابة مجتمعية أشد وأقسى من نظيرتها المؤسسية ؟ قائلاً : " المجتمع مش شيء واحد فيه الأكثر تحفظاً والأكثر تحرراً ولا أعتقد أن الرقابة الاجتماعية الحالية شديدة الضيق لان نوعية الجمهور الموجود حالياً هو جمهور متعلم مثقف ومطلع على العالم " .

موضحا أن تقييم وجود رقابة مجتمعية يستدعي القيام ببحث اجتماعي شامل لتقييم نسب المشاهدة من قبل الأسر أو من قبل جيل الشباب المتحرر،؛ قائلاً : وده في الواقع مش بيحصل " .

وانتقد خلال لقاء " عبر برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON": الرقابة المؤسسية الموجودة في الوقت الراهن قائلاً " الرقابة إلي موجودة دلوقتي أنا مشفتش أسوأ منها "

وكشف أن هناك جيل جديد من الكتاب وصناع السينما شديد الموهبة لكن عقبة طريقة الإنتاج عبر الجهة التي سيلجأ إليها الشاب الكاتب ستقف عقبة كبيرة أمامه قائلاً : ممكن يبقى موهوب بس لما يروح ينتج فيلم هيتوجه لإحدى الجهات أو أحد المنصات للحصول على التمويل لكن يبقى السؤال من سيختار العمل الذي سيتم إنتاجه ؟ سيمول العمل منتج ممكن ميكنش مصري وبالتالي اصبح الشاب محبوس بأفكاره أمام ما يمكن إنتاجه من جهة التمويل والتي تؤدي في النهاية لعدم وجود منتج لا يخاطب جمهوره ".

وعن دور الدولة في ذلك قال : " الدولة يجب أن تدعم ذلك " لتقاطعه الحديدي ، الدولة لو ممول هتفرض وجهة نظرها برضه برضه ؟ ليرد قائلاً : ده مش مفروض يحصل لان ده بيجي من الضرائب وممكن المشكلة دي ماتبقاش موجودة في العالم كله عندنا بس مش هنلاقيها في البي بي سي مثلاً ".

مشدداً أن على الدولة يجب أن تمول دون أن تفرض وجهة نظرها وأن تحترم الأفكار ووجهات النظر الأخرى "