أمير عيد عن محسن محيى الدين: شرف عظيم أن أمثل أمام هذا الرجل

نشر الفنان أمير عيد صورة جديدة برفقة الفنان محسن محيى الدين من كواليس مسلسل ريڤو عبر حسابه بتطبيق انستجرام.

وكتب أمير عيد :"شرف عظيم إن أنا أمثل قدام حد بقيمة هذا الرجل وتاريخه".

تعرض منصة Watch it في الفترة الحالية مسلسل "ريڤو" أحدث أعمالها الأصلية، وتدور أحداثه حول فرقة غنائية في فترة التسعينيات اسمها "ريڤو"، حققت شهرة واسعة، واستطاعت تغيير شكل الموسيقى وقتها.

ويجسد الفنان أمير عيد ضمن أحداث المسلسل شخصية شادى أشرف مطرب فرقة ريڤو .

ودخلت عدد من أغانى المسلسل قائمة الأعلى مشاهدة عبر تطبيق أنغامى بعد أيام قليلة من طرحها من بينهم اغنية :"على باب السيما - أنا نجم - حكمة الأيام".

ويقدم أمير عيد 10 أغاني جديدة ضمن أحداث مسلسل “ريڤو” وهي ..

الكلبه لاسي -احنا انهارده ایه- ياما سوا -everybody loves my baby -house of the rising sun -يا بنت الناس -علي باب السيما -الوقت فات -حکمه الأیام -انا نجم“.

قصة المسلسل

عدد الحلقات

مسلسل "ريفو" من المسلسلات القصيرة حيث يتكون من 10 حلقات.

وكشفت منصة "Watch it" عن أسماء شخصيات أحدث مسلسلاتها "ريڤو" و يجسد الفنان أمير عيد شخصية "شادي أشرف"، وركين سعد "مريم فخر الدين"، وتامر هاشم "ماجد جورج"، وحسن أبو الروس "مدحت أباظة"، وسارة عبد الرحمن "ياسمين رحمي"، وصدقي صخر "مروان سامي".

ويضم العديد من الفنانين منهم أحمد عيد وتامر هاشم وركيم سعد وصدقي صخر وسارة عبد الرحمن، والمسلسل من تأليف محمد ناير وتحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل.