فشل صفقة انتقال أحمد عاطف للزمالك رسميًا

كشف الناقد الرياضي، وليد الحديدي، أن صفقة انتقال أحمد عاطف لاعب فريق فيوتشر إلى نادي الزمالك باءت بالفشل بشكل رسمي وتم غلق باب الصفقة.



وتابع الحديدي خلال وجوده ضيفًا في برنامج "بوكس تو بوكس"، الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على قناة ETC ، عاطف حال رحيله عن فيوتشر سينتقل إلى صفوف النادي الأهلي فقط خلال الموسم المقبل وبخلاف ذلك سيستمر اللاعب مع ناديه.



وأتم الحديدي، علي ماهر رهن رحيل عاطف عن فيوتشر بضم مهاجمين سوبر بدلًا منه وحال عدم تحقيق ذلك فلن يتم الموافقة على بيعه إلى صفوف النادي الأهلي خلال الموسم المقبل.