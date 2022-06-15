كل يوم حادث مروع .. أهالي السيل بأسوان يطالبون بإنشاء كوبرى مشاة

طالب المواطن المواطن محمد محمود القاطن بمحافظة أسوان عبر الخط الساخن لبين الناس عبر موقع صدي البلد الاخبارى بإنشاء كوبرى مشاة بمنطقة السيل داخل المحافظة.

وتابع محمود قائلا : مطلب شعبي كوبري مشاة للسيل محافظة اسوان حفاظاً علي أطفال المدارس وكبار السن والموظفين والعمال وطالبات بيمشوا فوق السكة الحديد مش كل يوم حادث فظيع .



وطالب محمود المحافظ والمسؤولين التدخل والعمل علي انشاء الكوبرى.

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