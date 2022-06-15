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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

كل يوم حادث مروع .. أهالي السيل بأسوان يطالبون بإنشاء كوبرى مشاة

صدى البلد

طالب المواطن المواطن محمد محمود القاطن بمحافظة أسوان عبر الخط الساخن لبين الناس عبر موقع صدي البلد الاخبارى بإنشاء كوبرى مشاة بمنطقة السيل داخل المحافظة.

وتابع محمود قائلا : مطلب شعبي كوبري مشاة للسيل محافظة اسوان حفاظاً علي أطفال المدارس وكبار السن والموظفين والعمال وطالبات بيمشوا فوق السكة الحديد مش كل يوم حادث فظيع .


وطالب محمود المحافظ والمسؤولين التدخل والعمل علي انشاء الكوبرى.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصاً منّا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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