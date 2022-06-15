المفوضية الأوروبية: 100 مليون دولار لـ مصر من أجل تأمين الغذاء

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، إنه تم مناقشة قضية أمن الغذاء ونحن نرى أن أوكرانيا كانت هى المسئولة عن تصدير الحبوب فى العالم قبل نشوب الحرب والآن نواجه موقفا صعبا للغاية وعلينا بذل كافة الجهود من أجل توفير الحبوب التى تعطلت نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وأن نكفل إمداد الحبوب للعالم وقد رأينا أن أسعار الغذاء قد تتعاظم وتتزايد خاصة أن 80% من استيراد القمح يأتى من روسيا وأوكرانيا.



وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، أن ازمة أمن الغذاء هى أزمة حقيقية لافتة إلى أنها تقف إلى جانب مصر فيما يتعلق بهذا الموضوع وسوف توفر إغاثة فورية لأكثر من 100 مليون دولار لمصر من أجل تأمين الغذاء هو الأمر الذى سيعمل على تأمين مخزون الحبوب وتعزيز ادماج الغذاء المحلى وسيتم تخصيص 3 مليار يورو لبرامج الزراعة والمياه على مدار الأعوام المقبلة .