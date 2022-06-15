الزراعيين: دورات أكاديمية ناصر العسكرية ترسخ قيم الانتماء وحب الأوطان

نظمت اكاديمية ناصر العسكرية حفل تخرج الدورة 52 للدارسين من المهندسين الزراعيين والمعلمين وابنائهم والدارسين من الأزهر والكنيسة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا والتي عقدت لابناء محافظة المنيا للتوعية بقيم الانتماء والولاء للوطن.



وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين،ان هذه الدورة هي اول دورة تعقد بمحافظات الصعيد بمشاركة 200 متدرب من الزراعيين والمعلمين والأزهر والكنيسة وعقدت عبر الزوووم وحضوريا اليوم بمقر الاكاديمية مشيدا بتلبية اكاديمية ناصر لمطالب المهندسين الزراعيين بالتوسع في اقامة هذه الدورات بجميع المحافظات خلال الفترة المقبلة فيما تقدم نقيب الزراعيين بالشكر والتقدير الفريق محمد احمد زكي وزير الدفاع وقيادات أكاديمية ناصر العسكرية العليا علي دعمهم لتنفيذ هذه الدورات الهامة لرفع الوعي للمهندسين الزراعيين والمعلمين وأسرهم .



وأضاف نقيب الزراعيين أن هذه الدورات كان لها مردود ايجابي للحاصلين عليها ورفع وعيهم الحقيقي تجاه الأمن القومي المصري والتحديات التي تواجة الدولة المصرية وان هذه الدورات تنفذها الاكاديمية بالتعاون مع اتحاد النقابات المهنية موضحا أن هذه الدورات تستهدف النقابيين الزراعيين وأبنائهم ، وتأتي وسط مطالب بالتوسع في هذه الدورات لخدمة الأمن القومي المصري.



وأوضح «خليفة»، إن الدورة التي اقيمت بمحافظة المنيا تستهدف التوعية بآليات إدارة الأزمات والتفاوض بما يخدم مصالح الدولة المصرية ويحقق مصالح شعبها، فضلا عن التوعية بمخاطر حروب الأجيال واستهداف العقول والدعاية السوداء لتفتيت الأوطان، ومواجهة المؤامرات التي تحاك ضد الدولة المصرية من أعدائها.



وأوضح نقيب الزراعيين، أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص النقابة علي تعميق الوعي بالامن القومي المصري لدي جموع الزراعيين وأسرهم وتحقيق الشفافية في التعامل مع الأزمات والمؤامرات الخارجية «الهدامة» وكيفية الرد عليها بالحجج والأدلة، مشيرا إلي إن تنظيم هذه الدورات في أكاديمية ناصر العسكرية يعمل علي زرع قيم الانتماء وحب الاوطان لدي كل المشاركين في هذه الدورات بما يضمن سيادة روح الانتماء لدي الدولة المصرية وتطوير مهارات المشاركين في الدورة.



وأشار «خليفة»، إلي أن هذه الدورات التي تتم بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية، تعد نقلة نوعية تستهدف بناء المهندسين الزراعيين وأسرهم ثقافيا وفكريا وإبعادهم عن الفكر الهدام والمتطرف من أجل بناء «مصر الجديدة» التي ينشدها جموع المصريين.



ولفت نقيب الزراعيين إلي أن دورات أكاديمية ناصر العسكرية تستهدف تأهيل المهندسين الزراعيين لأعمال القيادة الادارية ورفع كفاءة ادارة هذه الاعمال خلال أوقات الأزمات بما يحقق أهداف الدولة المصرية فضلا عن اهميتها في نشر قيم الولاء والانتماء للوطن بما ينعكس علي الحد من ظاهرة التطرف في المجتمع والتوعية بقيم التسامح والتي تنشدها مصر.



وشدد نقيب الزراعيين، علي أن تنظيم هذه الدورات بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية يعمل على ترسيخ قيم الانتماء وحب الاوطان لدي كل المشاركين في هذه الدورات بما يضمن سيادة روح الانتماء لدي الدولة المصرية موضحا أن إقامة مثل هذه الدورات في نادي نقابة المعلمين يعد نقلة نوعية تستهدف مواصلة التعاون بين النقابات المهنية بما يساهم في بناء المهندسين الزراعيين وأسرهم ثقافيا وفكريا وإبعادهم عن الفكر الهدام والمتطرف من أجل بناء مصر الجديدة.