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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خلال لقائه المبعوث الاممي لعملية السلام ..

في اجتماعه مع شكري.. المبعوث الأممي يستنكر خطط بناء 4000وحدة استيطانية بالضفة

شكري يستقبل المبعوث
شكري يستقبل المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام

استقبل وزير الخارجية ‎سامح شكري اليوم "الأربعاء" بمقر وزارة الخارجية المبعوث الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، ‏في إطار مواصلة مصر مساعيها الداعمة للقضية الفلسطينية وجهود تحقيق السلام في المنطقة.

وبحث الوزير شكري مع المبعوث الأممي مسار التهدئة في القضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية، كما تناول اللقاء قضايا منطقة الشرق الأوسط خاصة ليبيا وسوريا واليمن وغيرها.

وأكد وزير الخارجية على ثبات الموقف المصري من القضية الفلسطينية ومساندة القاهرة لتطلعات الشعب الفلسطيني نحو إقامة الدولة الفلسطينية المُستقلة على حدود عام 1967، وفقًا لمقررات الشرعية الدولية.

كما أكد “شكري”، أهمية مواصلة الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية؛ سعيًا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبيّن الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب فرصة.

واستنكر منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، قرار السلطات الإسرائيلية بالموافقة على خطط لبناء أكثر من 4000 وحدة سكنية في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشمل بأثر رجعي بؤرتين استيطانيتين غير قانونيتين ومتنزه.

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