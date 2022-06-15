وزير التعليم يوصي مراقبي امتحانات الثانوية العامة بضبط النفس في اللجان

لتوفير الهدوء للطلاب ..

أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات رسمية ، لجميع السادة مراقبي امتحانات الثانوية العامة 2022 ، شدد خلالها على ضرورة ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال فترة سير امتحانات الثانوية العامة 2022

كما شدد وزير التربية والتعليم على مراقبي امتحانات الثانوية العامة 2022 ، بضرورة العمل على توفير الهدوء داخل اللجان ، وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

الإثنين 20 يونيو 2022: التربية الدينية من 9 لـ 10:30 + التربية الوطنية من 11 لـ 12:30 ظهرا.

الثلاثاء 21 يونيو 2022: الاقتصاد من 9 لـ 10:30 صباحا + الإحصاء من 11 لـ 12:30 ظهرا.

الأحد 26 يونيو 2022: اللغة العربية من 9 لـ 12 ظهرا.

الثلاثاء 28 يونيو 2022: اللغة الأجنبية الثانية من 9 لـ 11 صباحا.

الأحد 3 يوليو 2022: الكيمياء لعلمي و الجغرافيا لأدبي من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

الثلاثاء 5 يوليو 2022: الديناميكا من 9 صباحا لـ 11 صباحا.

الخميس 7 يوليو 2022: اللغة الأجنبية الأولى من 9 صباحا لـ 12 ظهرا.

تتوقف امتحانات الثانوية العامة في إجازة عيد الأضحى من 9 يوليو 2022 حتى 12 يوليو 2022.

الخميس 14 يوليو 2022: الفيزياء لعلمي والتاريخ لأدبي من 9 صباحا لـ12 ظهرا.

الأحد 17 يوليو 2022: الجيولوجيا لعلمي علوم من 9 لـ 12 ظهرا + التفاضل والتكامل لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + علم النفس لأدبي من 9 ـ 12 ظهرا.

الثلاثاء 19 يوليو 2022: الجبر والهندسة الفراغية من 9 لـ 11 صباحا.

الخميس 21 يوليو 2022: الأحياء لعلمي من 9 ـ 12 ظهرا + الاستاتيكا لعلمي رياضة من 9 لـ 11 صباحا + الفلسفة لأدبي من 9 لـ 12 ظهرا.