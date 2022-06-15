خبير: الإرهاب من أهم تحديات المنطقة العربية

قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولي، إن الإرهاب يُعد من أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية خلال الفترة الحالية، مشددًا على ضرورة مواجهة هذه التحديًات سياسيًا واجتماعيًا وإعلاميًا، وليس من خلال الأمن فقط.

وأضاف "يعقوب"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "الحدث اليوم"، أن جامعة الدول العربية تنظم اجتماعات مشتركة بين وزراء العدل العرب لتطوير المنظومة التشريعية لمواجهة الإرهاب خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن التدخل الأجنبي في الدول العربية أحد أسباب انتشار الإرهاب؛ سواء التدخل الإيراني في اليمن أو التدخل الإسرائيلي في الدول العربية، مشيرًا إلى أن العرب هم أصحاب فكرة إنشاء العملة العربية الموحدة، وهذه العملة طُبقت في أوروبا، ولم تُطبق حتى الآن في الدول العربية.