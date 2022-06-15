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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي برباعية على إيسترن كومباني

صدى البلد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزاً كيبرا على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 ببطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب الأهلي we السلام.

سجل أهداف الأهلي كل من حسين الشحات وطاهر محمد طاهر من ضربة جزاء ، وأحمد عبد القادر ووليد سليمان، بينما سجل هدف ايسترن كومباني  فراس عيفية.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى النقطة 40 فى المركز الثالث بعدما خاض 17 مباراة ، بينما تجمد رصيد ايسترن كومباني عند  13  نقطة فى المركز الأخير من جدول ترتيب الدوري . 

ترتيب هدافي الدوري

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 11 هدفا.

2- مابولولو (الاتحاد السكندري)، مروان حمدي (سموحة) 10 أهداف.

3- جون إيبوكا (إنبي) 9 أهداف.

4- أحمد رفعت (فيوتشر)، خالد قمر (الجونة)، محمد هلال (البنك الأهلي)، مصطفى شلبي (إنبي) 7 أهداف.

5- أشرف بن شرقي، عمر السعيد (الزمالك)، علي معلول (الأهلي)، أحمد عاطف، أيمن الصفاقسي (فيوتشر)، إبراهيم عادل (بيراميدز)، ناصر منسي (البنك الأهلي)، أمادو نياس (المقاولون العرب) 6 أهداف.

6- محمد شريف، بيرسي تاو، محمد مجدي أفشة (الأهلي)، محمد الشامي (الإسماعيلي)، محمود وادي (بيراميدز)، كريم بامبو (البنك الأهلي) 5 أهداف.

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