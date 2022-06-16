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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | شوقي ينفي الأخبار المتداولة عن مناهج 5 ابتدائي.. وبدء تلقي تظلمات الإعدادية في القليوبية اليوم

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من اخبار التعليم المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

شوقي: لم أتحدث عن مناهج 5 ابتدائي والأخبار المتداولة كلام فارغ

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما يقال على السوشيال ميديا لاثارة الجدل بشأن مناهج الصف الخامس الابتدائي العام القادم.

اليوم..تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية بـ إدارتى طوخ وقها بالقليوبية

قال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم وضع جدول التظلمات ووضع أيام للإدارات التعليمية لتلقى التظلمات من كل إدارة منعا للتزاحم من قبل أولياء الأمور والطلاب وللتيسير عليهم في إنهاء كافة الإجراءات.

وزير التعليم: تصحيح امتحانات الأول والثاني الثانوي تم إلكترونيا دون تدخل بشري|شاهد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن تصحيح امتحانات صفي الأول والثاني الثانوي تم بطريق الكتروني دون تدخل بشري نهائيا لضمان العدالة والتصحيح الأمان للطلاب.

تربية فنية حلوان تطلق دورات تدريبية بالنحت
أعلنت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان عن بدء دورات الدراسات الحرة خلال اجازة نهاية العام الدراسي للعام ٢٠٢٢ ، و ذالك  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمود حامد، عميد الكلية، وإشراف الدكتورة مها عبد المنعم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

طارق شوقي: دول كثيرة طلبت الاطلاع على التجربة المصرية في تطوير التعليم 

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدولة المصرية تبنت المشروع القومي لتطوير التعليم، الذى يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار

 

اكتوبر القادم.. البحث العلمي تعلن تفاصيل تنظيم أكاديمية العلوم والفنون والآداب النسخة الثانية لمؤتمر “العلوم المفتوحة في الجنوب”
أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ­­­­­­­­­­­­­فى إطار تعاون الأكاديمية و شبكة أكاديميات العلوم الأفريقية NASAC عن تنظيم أكاديمية العلوم والفنون والآداب النسخة الثانية لمؤتمر “العلوم المفتوحة في الجنوب” المزمع عقده  خلال  الفترة من 25 وحتى 27 أكتوبر 2022‏‏ ‏ كوتونو بين محور هذا العام ‏‏”‏‏إدارة البيانات البحثية وانفتاحها: بانوراما وآفاق في أفريقيا‏‏””Management and openness of research data : panorama and perspectives in Africa”

 

انتهاء المؤتمر الدولي السنوي العاشر لأمراض الدم بـ طب عين شمس

يواصل اليوم المؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع التابعة لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع بكلية الطب جامعة عين شمس والذي استمر يومين    (15 و16) يونيو .

 

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