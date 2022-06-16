وزير التعليم: تصحيح امتحانات الأول والثاني الثانوي تم إلكترونيا دون تدخل بشري|شاهد

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن تصحيح امتحانات صفي الأول والثاني الثانوي تم بطريق الكتروني دون تدخل بشري نهائيا لضمان العدالة والتصحيح الأمان للطلاب.

واضاف "شوقي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائيه، أنه لم يتم حجب اي نتائج للطلاب ومصطلح حجب النتيجة لا يوجد نهائيا داخل الوزارة وتم إرسال جميع النتائج إلى المدارس.

وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات فقط كانت مركزية ولكن النتائج لم تكن مركزية بل كانت المدارس تجمع نتيجة الامتحان المقالي على الترم الاول وتظهر النتيجة كاملة.