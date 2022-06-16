انتهاء المؤتمر الدولي السنوي العاشر لأمراض الدم بـ طب عين شمس

يواصل اليوم المؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع التابعة لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع بكلية الطب جامعة عين شمس والذي استمر يومين (15 و16) يونيو .

تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

يشارك في المؤتمر 16 طبيبا عالميا إضافة إلى نخبة من الاستشاريين وأساتذة أمراض الدم من جامعات ( عين شمس ،القاهرة ، المنصورة ، المنوفية ،الإسكندرية ، طنطا ، سوهاج ، أسيوط ، قناة السويس ) والمعهد القومي للأورام و معهد ناصر والشيخ زايد التخصصي إضافة إلى مشاركة من مستشفى المعادي العسكري ومستشفى الشرطة والمركز الطبي العالمي إلي جانب مشاركات من الدول المختلفة من إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية من الكويت والسعودية والإمارات .

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع نادي روتاري_ المقطم " المنطقة الروتارية ٢٤٥١ لجنة تمكين المرأة" ندوة بعنوان "تربية الطفل السعيد"

ويأتي ذلك استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بتطوير العشوائيات وبناء الإنسان في المناطق الآمنة بديلة العشوائيات وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور .هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب والدكتور .رشا الديدي وكيلة كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ علم النفس و الدكتورة سمية سامي صبري الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب.

يحاضر في الندوة الدكتورة رشا الديدي ويشاركها الأستاذة الدكتورة سهير صفوت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس وتدير الحوار الدكتورة سمية سامي صبري حيث تهدف الندوة إلى توعية أهالي حي الاسمرات الي طرق التربية المثلى لتنشئة طفل سوي وسعيد وذلك في ظل النقلة النوعية التي تستهدف أهالي حي الاسمرات ثقافيا وفكريا وذلك غدا بمشيئة الله الخميس الموافق ٢٠٢٢/٦/١٦ بقاعة الندوات بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات