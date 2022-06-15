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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية الطفل السعيد.. ندوة بآداب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع نادي روتاري_ المقطم " المنطقة الروتارية ٢٤٥١ لجنة تمكين المرأة"  ندوة بعنوان "تربية الطفل السعيد"

ويأتي ذلك استجابة لمبادرة  الرئيس عبد الفتاح السيسي والخاصة بتطوير العشوائيات وبناء الإنسان في المناطق الآمنة بديلة العشوائيات وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور .هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب والدكتور .رشا الديدي وكيلة كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ علم النفس و الدكتورة سمية سامي صبري  الأستاذ المساعد بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب.

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يحاضر في الندوة  الدكتورة رشا الديدي  ويشاركها الأستاذة الدكتورة سهير صفوت أستاذ علم الاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس وتدير الحوار الدكتورة سمية سامي صبري  حيث تهدف الندوة إلى توعية أهالي حي الاسمرات الي طرق التربية المثلى لتنشئة طفل سوي وسعيد وذلك في ظل النقلة النوعية التي تستهدف أهالي حي الاسمرات ثقافيا وفكريا وذلك غدا بمشيئة الله الخميس الموافق ٢٠٢٢/٦/١٦ بقاعة الندوات بالمدينة الشبابية بحي الأسمرات

رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس اداب عين شمس التكنولوجيا التطبيقية Jobs Education

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