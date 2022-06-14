أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات، بدأت الطلبة والطالبات الناجحين فى البحث عن تفاصيل التقديم والقبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد الإعدادية 2022 فى مصر، لما لها من مميزات عن غيرها من مدارس التعليم الفني، وهي توفير فرص عمل متميزة وعصرية لخريجي المدارس الفنية المتطورة.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022
ويتم امتحان خريجو مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022 عن طريق رجال الصناعة، وليس المعلمين، لقياس المهارات العلمية والفنية التي حصلوا عليها طوال فترة دراستهم.
كما يتم تدريب الطلاب على أحدث الوسائل وقياس خبراتهم، تمهيدا لتشغيلهم بشركات ومصانع الشركاء الصناعيين بعد التخرج، وتوظيفهم في التخصصات العلمية التي درسوها، برواتب مجزية لا تقل عن 6 آلاف جنيه وتصل إلى 8 آلاف شهريا.
كما أن خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لهم أحقية في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية التي أنشأتها الدولة، كما تمنح الطالب العمل في وظيفة لائقة ومتميزة بمرتب مجزي ويستكمل تعليمه الجامعي في نفس الوقت.
شروط التقديم والقبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022
- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2021.
- يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
- يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
- يتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الإعدادية.
- يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية، وإدارة بنها بالقليوبية.
مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022 في مصر
1- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.
2- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.
3- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.
4- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.
5- مدرسة إلكترومصر للتكنولوجيا التطبيقية.
6- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.
7- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.
8- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.
9- مدرسة آي تك للتكنولوجيا التطبيقية.
10- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام.
11- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان.
12- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.
13- مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية.
14- مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية.
15- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.
16- مدرسة زيادة للتكنولوجيا التطبيقية.
17- مدرسة مجموعة فلوكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.
18- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.
19- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية.
20- مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية.