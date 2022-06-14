أعلنت نتيجة الشهادة الإعدادية فى عدد من المحافظات، بدأت الطلبة والطالبات الناجحين فى البحث عن تفاصيل التقديم والقبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد الإعدادية 2022 فى مصر، لما لها من مميزات عن غيرها من مدارس التعليم الفني، وهي توفير فرص عمل متميزة وعصرية لخريجي المدارس الفنية المتطورة.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022

ويتم امتحان خريجو مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022 عن طريق رجال الصناعة، وليس المعلمين، لقياس المهارات العلمية والفنية التي حصلوا عليها طوال فترة دراستهم.

كما يتم تدريب الطلاب على أحدث الوسائل وقياس خبراتهم، تمهيدا لتشغيلهم بشركات ومصانع الشركاء الصناعيين بعد التخرج، وتوظيفهم في التخصصات العلمية التي درسوها، برواتب مجزية لا تقل عن 6 آلاف جنيه وتصل إلى 8 آلاف شهريا.

كما أن خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية، لهم أحقية في الالتحاق بالجامعات التكنولوجية التي أنشأتها الدولة، كما تمنح الطالب العمل في وظيفة لائقة ومتميزة بمرتب مجزي ويستكمل تعليمه الجامعي في نفس الوقت.

شروط التقديم والقبول في مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر 2021.

- يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها الوزارة والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

- يتم تحديد درجة القبول من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بعد ظهور نتيجة الإعدادية.

- يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية، وإدارة بنها بالقليوبية.

مدارس التكنولوجيا التطبيقية 2022 في مصر



1- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

2- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

3- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

4- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

5- مدرسة إلكترومصر للتكنولوجيا التطبيقية.

6- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

7- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

8- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

9- مدرسة آي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

10- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام.

11- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان.

12- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

13- مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية.

14- مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية.

15- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

16- مدرسة زيادة للتكنولوجيا التطبيقية.

17- مدرسة مجموعة فلوكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

18- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.

19- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية.

20- مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية.