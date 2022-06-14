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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. لا يحق للمدارس الخاصة حجب أرقام جلوس الثانوية العامة بسبب المصروفات.. حالة نادرة ولادة توأم ملتصق من الصدر بمستشفى جامعة أسيوط

اخبار التعليم
اخبار التعليم


 

 

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

التعليم: لا يحق للمدارس الخاصة حجب أرقام جلوس الثانوية العامة بسبب المصروفات
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا يحق للمدارس الخاصة حجب أرقام جلوس الثانوية العامة 2022 عن الطلاب المتأخرين عن دفع المصروفات.

حالة نادرة.. شاهد.. ولادة توأم ملتصق من الصدر بمستشفى جامعة أسيوط
نجح فريق طبي بمستشفى صحة المرأة الجامعي بأسيوط في إجراء جراحة ولادة قيصرية نادرة لسيدة وضعت توأم ملتصق من الصدر والتي تحدث لحالة واحدة في كل 250 ألف حالة ولادة وتم نقل الأجنة إلى وحدة الأطفال المبتسرين لرعايتهم استعدادا لإجراء جراحة فصلهما.

 

لطلاب الثانوية العامة 2022.. ننشر جدول المراجعات النهائية على منصة حصص مصر
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، جدول مراجعات منصة حصص مصر لطلاب الثانوية العامة 2022.

وقالت وزارة التربية والتعليم، “تبدأ المراجعات بطريقة البث المباشر على منصة حصص مصر ، من غد الأربعاء ١٥ يونيو حتى السبت ١٨ يونيو على منصة حصص مصر ، برعاية وزارة التربية والتعليم”.

225 درجة.. محافظ الفيوم يعتمد تنسيق الثانوية العامة والدبلومات
اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة القبول بالتعليم الثانوي العام، والتعليم الفني بمدارس الفيوم، للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذة سماح محمد إبراهيم juوكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم. 
الجمال :افتتاح معرض الطاقة الخضراء يتواكب مع استراتجية جامعة أسيوط للعمل البيئي
أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط  أن افتتاح وقائع معرض الطاقة الخضراءGreen Energy يأتى متواكباً مع استراتيجية الجامعة المعنية بالعمل البيئى وقضاياها المختلفة وسعيها الدائم والدءوب من أجل تسخير ما تملكه من إمكانيات علمية وبشرية متميزة من أجل خدمة مجتمعها والنهوض به ، وحل ما تواجهه من مشاكل ومخاطر بيئية تهدد سلامته وسلامة الأفراد المتواجدين فى محيطه، مشيرا إلى اهتمام الجامعة بنشر الثقافة البيئية السليمة وتصحيح السلوكيات الخاطئة لدى الأفراد المنتسبين لها أو فى المجتمع الخارجى والتعريف بمبادئ وأسس التنمية المستدامة بمحاورها المختلفة، مضيفا أن العالم بأكمله يستشعر مخاطر التغيرات البيئية وأثرها المباشر على الإنسان والتى تتمثل فى زيادة نسب التلوث بكافة صوره وزيادة الإنبعاثات الحرارية وهو ما ظهر أثره فى تغيير المناخ وزيادة الانتشار فى بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة التى تهدد صحة وسلامة الإنسان والنبات ومعظم الكائنات الحية .

الماجستير شرط للتدريس.. خبراء التعليم: حلم يصعب تحقيقه والاهتمام بالدورات التدريبية بديل جيد
تشترط بعض الدول المتقدمة على معلميها ان يكون المعلم حاصلا على درجة الماجستير، فجميع المعلمين حاصلون على درجة الماجستير حيث  تصارع وزارة التربية والتعليم لتحسين نظام التعليم فى مصر لذلك تواصل موقع صدى البلد مع العديد من الخبراء لمعرفة كيف يمكن تطبيق ذلك .

وزير التعليم العالي يشهد مراسم تنصيب الرئيس الجديد للجامعة المصرية اليابانية
 شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، اليوم /الثلاثاء/، فعاليات احتفال الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بمناسبة تنصيب الدكتور عمرو عدلي رئيسا للجامعة، بحضور محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وسفير دولة اليابان في القاهرة أوكا هيروشى، ووزيرة التعاون الدولى الأسبق رئيس مجلس أمناء الجامعة فايزة أبو النجا ، وأعضاء مجلس أمناء الجامعة من الجانبين المصري والياباني وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

 

العملاق .. قمر الفراولة ينير سماء القاهرة الآن
تتزين سماء مصر الآن، بالقمر العملاق والذي يعرف باسم "قمر الفراولة"، وهو أول قمر عملاق لعام 2022، فى ظاهرة فلكية ينتظرها جميع هواة الفلك، والمهتمون بهذا المجال، ويظهر القمر بشكل جميل مما يعد فرصة مميزة للتصوير.

 

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