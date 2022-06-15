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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عوض تاج الدين : مبادرة الكشف المبكر ساعدت في القضاء على أمراض الدم

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 


انطلق منذ قليل  المؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع التابعة لوحدة أمراض الدم وزرع النخاع بكلية الطب جامعة عين شمس.



قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن تنظيم  المؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع يشهد تحديث قسم أمراض الدم بجامعة عين شمس، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال اليومين التدريب والتعليم للأطباء واعطاهم خبرة من الاستائذة في مجال أمراض الدم .


واكد عوض تاج الدين، خلال فعاليات المؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع، إلي أن الدولة المصرية تضع أمراض الدم  وزرع النخاع موضع اهتمام، مؤكدا أن أمراض الدم والنخاع تساعد في القضاء على أمراض كثيرة..


اوضح عوض تاج الدين، أن إطلاق الدولة المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الامراض ساعد في القضاء على أمراض الدم، مشيرًا إلي تلك المبادرة كانت وقاية من أمراض كثيرة . 
أضاف عوض تاج الدين، أن تحديث أقسام أورام الدم في المستشفيات يساعد علي مواجهة التغيرات الجنية التي تحدث في الأمراض، مشيرا إلى أن المؤتمر يساعد علي التعرف علي التحديثات الجارية في جنيات الأمراض.

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قال الدكتور محمد عبدالمعطي، عميد المعهد القومي للأورام التابع لجامعةالقاهرة، إن اول وحدة زرع نخاع في مصر جاءت عام 1989 في المعهد القومي، مشيرًا إلى وجود تعاون بين بين جامعتي عين شمس والقاهرة في مجال زرع النخاع .


أشار عميد المعهد القومي للأورام، خلال فعاليات المؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع، إلي أن جامعة عين شمس تقوم بتطوير وحدة زرع النخاع مرة كل 5 أعوام،مؤكدا أن تطوير الوحدة خلال تلك المدة القصيرة يعتبر إنجاز قومي يساعد أمراض الدم .

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أكد محمد عبدالمعطي، أنه سيتم العمل خلال اليومين القادمين بالمؤتمر الدولى السنوى العاشر للجمعية المصرية لأمراض الدم وزرع النخاع، علي وصول للتوصيات تخدم أمراض الدم وزرع النخاع .


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ويستمر المؤتمر لمدة يومين (15 و16) يونيو ، تحت رعاية الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية ، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

يشارك في المؤتمر  16 طبيبا عالميا إضافة إلى نخبة من الاستشاريين وأساتذة أمراض الدم من جامعات ( عين شمس ،القاهرة ، المنصورة ، المنوفية ،الإسكندرية ، طنطا ، سوهاج ، أسيوط ، قناة السويس ) والمعهد القومي للأورام و معهد ناصر والشيخ زايد التخصصي إضافة إلى مشاركة من مستشفى المعادي العسكري ومستشفى الشرطة والمركز الطبي العالمي إلي جانب مشاركات من الدول المختلفة من إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية من الكويت والسعودية والإمارات .

مستشفيات منوف جامعة عين شمس المبادرة الرئاسية عوض تاج الدين حالة نادرة Jobs Education

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