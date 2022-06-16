طارق شوقي: دول كثيرة طلبت الاطلاع على التجربة المصرية في تطوير التعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الدولة المصرية تبنت المشروع القومي لتطوير التعليم، الذى يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار

وأوضح وزير التربية والتعليم ، أن جهود تطوير مناهج التعليم، هدفها مواءمة متطلبات سوق العمل المتزايدة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

وأشار وزير التربية والتعلليم إلى أن دول كثيرة طلبت الاطلاع على تطورات التجربة المصرية في بناء نظام تعليم عصري بمعايير عالمية.

وكان قد استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام الوزارة، السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، والوفد المرافق له، لبحث تعزيز التعاون فى مجال تطوير التعليم بين البلدين.

ورحب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالحضور، مشيرًا إلى جهود الدولة في تطوير التعليم في مصر والتي تهدف لتحسين التجارب التعليمية لطلابنا بطريقة إيجابية من خلال نظام التعليم الجديد 2.0، بالتعاون مع عدد من الشركاء، وذلك من خلال تقديم مناهج دراسية جديدة، وتطوير كل من أدوات التدريس والوسائل التعليمية والإمكانات المادية في المدارس ومعايير التقييم لتتناسب مع هذه المناهج.

واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراءات تطوير منظومة التعليم العام (رياض الأطفال - المرحلة الأساسية - الثانوية العامة)، وتطوير التعليم الفني، خلال الفترة من (2017 – 2022)، ومستجدات مشروعات المكتبات الرقمية.

وتحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن أهداف نظام التعليم الجديد، التي تتمثل في إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والاهتمام بمخرجات التعلم، بالإضافة إلى تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، بجانب تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم محليًا، وإقليميًا، وعالميًا، حيث يتم في هذا الإطار مراعاة أن يركز التعليم على المتعلم نفسه، وأن يكون التعلم من أجل الحياة وليس من أجل الامتحان الذي يتم إجراؤه له، فضًلا عن أن يتم التركيز على اكتشاف المواهب الحقيقية للطالب، وأن يكون التعليم متعدد التخصصات.

وتطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تجربة المدارس المصرية اليابانية، والتي بدأت اعتبارًا من العام 2018-2019، بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي JICA، اعتمادًا على نظام التوكاتسو الياباني المبني على نظام التعلم عن طريق الفعل، مشيرًا إلى جهود تطوير التعليم في المرحلة الثانوية، موضحًا أنه تم العمل على تغيیر أسلوب التقییم من الأسلوب القدیم الذي یقیس مهارة استرجاع معلومات محفوظة لمسائل معروفة إلى أسلوب يقیس مقدار فهم مخرجات التعلم الحقیقیة المستهدفة.

كما تطرق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تفاصیل منظومة بناء الأسئلة الإلكترونیة، والتي تتم في المركز القومي للامتحانات والتقییم بالتعاون مع مؤسسة "بیرسون"، وكذا منظومة صنع الامتحانات الإلكترونية من بنوك الأسئلة، وربطها بقواعد بیانات الطلاب، وتنفیذھا واستقبال الإجابات، لتصحیحها حتى إعلان النتیجة، موضحًا أنه تم تصحيح أكثر من 10.4 مليون امتحان إلكتروني على مدار العامين الماضيين.

وحول تطوير التعليم الفني، أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تسعى من خلال منظومة التعليم الفنى إلى تطوير القدرات المهنية للقوى العاملة المصرية، وزيادة القدرة التنافسية لها محليًا ودوليًا.

وأشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، في حديثه، إلى عقد قمة دولية للتعليم Education Summit خلال فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP 27 لعام 2022، بمشاركة عدد من وزراء التعليم على مستوى العالم، لمناقشة القضايا المشتركة المتعلقة بالتعليم.