اليوم..تلقى تظلمات الشهادة الإعدادية بـ إدارتى طوخ وقها بالقليوبية

تواصل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية من تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

وقال الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أنه تم وضع جدول التظلمات ووضع أيام للإدارات التعليمية لتلقى التظلمات من كل إدارة منعا للتزاحم من قبل أولياء الأمور والطلاب وللتيسير عليهم في إنهاء كافة الإجراءات.

ومن المقرر أن تتلقى ادارتى طوخ وقها التظلمات اليوم الخميس ، حيث جرى تحديد مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة هدى شعراوى الابتدائية، بشارع إدارة المرور ببنها لتلقى التظلمات، كذلك تحديد مدرسة 25 يناير "كنترول الإعدادية" للإطلاع على أوراق الإجابة.