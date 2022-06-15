محافظ القليوبية يناقش المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة

ترأس عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماع اللجنة التيسيرية لوحدة حياة كريمة بحضور السكرتير العام للمحافظة ورؤساء مدن طوخ وقليوب والخانكة ومديري الشئون القانونية والأملاك ومركز معلومات الشبكات الأرضية وأعضاء الوحدة، وذلك لمناقشة آخر الاستعدادات للبدء في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، بالإضافة إلى مناقشة نسب تنفيذ المرحلة الحالية.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ نسب إنجاز الأعمال التي تتم في المرحلة الأولى داخل مركز ومدينة شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية و36 قرية وعدد 148 عزبة ، حيث بلغت عدد المشروعات 770 مشروعا بتكلفة تقديرية بلغت 7.1 مليار جنيه تقريبا بنسبة انجاز بلغت 49.5%.

وفي سياق آخر ناقش محافظ القليويبة، استعدادات المحافظة المكثفة لبدء المرحلة الثانية من المبادرة في مراكز ( طوخ وقليوب والخانكة ) حيث وجه المحافظ بمراجعة حصر الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية، مع التركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، الغاز، الكهرباء، أبراج المحمول، التربية والتعليم، مراكز الشباب، الوحدات الصحية، الإسعاف، الكباري، المواقف والأسواق والحماية المدنية.



كما وجه المحافظ بعقد لقاءات جماهيرية مع المواطنين بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمراجعة الاحتياجات التي حصرتها المحافظة خلال الأشهر الماضية، وذلك حتى يتم تنفيذ المشروعات طبقا لاحتياجات المواطنين .



وأكد الهجان على ضرورة التركيز على تنفيذ وإعلان جدول للقوافل الطبية، البيطرية، الزراعية والاجتماعية على التوازي في الثلاث مراكز مع توفير فرص عمل من خلال التعاون مع الجهات الشريكة ( جامعة بنها، المجلس القومي للمرأة، الهيئة العامة لتعليم الكبار، ومؤسسات المجتمع المدني).



ومن الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية قد أصدر قرارا بإنشاء وحدة متخصصة لحياة كريمة (وحدة حياة كريمة) مقرها الرئيسي بديوان عام المحافظة مع إنشاء وحدات لها في المراكز التي دخلت مبادرة حياة كريمة في نطاقها لتكون مسئولة عن تجميع كافة البيانات والتنسيق فيما بين القطاعات وذلك كنوع من تسيير الأعمال ودفعها بسرعة.

