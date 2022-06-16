حمدي فتحي يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي

شارك حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم في التدريبات ‏الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة الزمالك التي تقام مساء الأحد ‏المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.‏



وشارك حمدي فتحي في مران اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته ‏مع المنتخب الوطني، وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي تحت إشراف ‏الجهاز الطبي بالنادي.‏



وواصل الأهلي تدريباته اليوم بدون راحة استعدادا للقاء الزمالك المقرر له مساء يوم الأحد ‏المقبل على استاد الأهلي ‏we‏ السلام بطولة الدوري الممتاز، بعد خوض مباراة إيسترن كومباني أمس.‏



وكان الأهلي قد فاز على إيسترن كومباني بأربعة أهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت‏ على استاد الأهلي ‏we‏ السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر في بطولة ‏الدوري الممتاز، وعقب المباراة قال سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني: «أشكر ‏اللاعبين على ما قدموه من روح وأداء خلال مباراة إيسترن كومباني، وتأكيدهم على شخصية ‏الأهلي في الملعب، وتركيزهم الكبير في المباراة.



وقال «قمصان»: لاعبو الأهلي يظهر معدنهم دائمًا في المواقف ‏الصعبة، والجميع في حالة تركيز كبيرة في كل مباراة بالدوري؛ من أجل استعادة اللقب من ‏جديد».‏



وأشار قمصان إلى أن لديه رؤية لكل مباراة يتولى مسئوليتها للاستفادة من كل ‏عنصر الفريق، وتجهيزهم على النحو الأمثل لتحقيق الفوز في كل مباراة، وهو ما يسعى ‏إليه في المباراة المقبلة أمام الزمالك.‏



وأضاف: «الفوز بنتيجة كبيرة يعد نقطة إيجابية ومؤشرًا جيدًا لنا، وبالتأكيد حققنا مثل هذه ‏النتائج من قبل وأثناء الموسم الحالي، وهو ما نسعى لاستمراره والاستفادة منه في المرحلة الحالية».‏