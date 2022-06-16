حمدي فتحي يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي

شارك حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم في التدريبات الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة الزمالك التي تقام مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.
وشارك حمدي فتحي في مران اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني، وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
وواصل الأهلي تدريباته اليوم بدون راحة استعدادا للقاء الزمالك المقرر له مساء يوم الأحد المقبل على استاد الأهلي we السلام بطولة الدوري الممتاز، بعد خوض مباراة إيسترن كومباني أمس.
وكان الأهلي قد فاز على إيسترن كومباني بأربعة أهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر في بطولة الدوري الممتاز، وعقب المباراة قال سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني: «أشكر اللاعبين على ما قدموه من روح وأداء خلال مباراة إيسترن كومباني، وتأكيدهم على شخصية الأهلي في الملعب، وتركيزهم الكبير في المباراة.
وقال «قمصان»: لاعبو الأهلي يظهر معدنهم دائمًا في المواقف الصعبة، والجميع في حالة تركيز كبيرة في كل مباراة بالدوري؛ من أجل استعادة اللقب من جديد».
وأشار قمصان إلى أن لديه رؤية لكل مباراة يتولى مسئوليتها للاستفادة من كل عنصر الفريق، وتجهيزهم على النحو الأمثل لتحقيق الفوز في كل مباراة، وهو ما يسعى إليه في المباراة المقبلة أمام الزمالك.
وأضاف: «الفوز بنتيجة كبيرة يعد نقطة إيجابية ومؤشرًا جيدًا لنا، وبالتأكيد حققنا مثل هذه النتائج من قبل وأثناء الموسم الحالي، وهو ما نسعى لاستمراره والاستفادة منه في المرحلة الحالية».