عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حمدي فتحي يشارك في التدريبات الجماعية للأهلي

صدى البلد

شارك حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم في التدريبات ‏الجماعية للفريق التي أقيمت على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة الزمالك التي تقام مساء الأحد ‏المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ20 في بطولة الدوري الممتاز.‏


وشارك حمدي فتحي في مران اليوم بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته ‏مع المنتخب الوطني، وانتهائه من تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي تحت إشراف ‏الجهاز الطبي بالنادي.‏


وواصل الأهلي تدريباته اليوم بدون راحة استعدادا للقاء الزمالك المقرر له مساء يوم الأحد ‏المقبل على استاد الأهلي ‏we‏ السلام بطولة الدوري الممتاز، بعد خوض مباراة إيسترن كومباني أمس.‏


وكان الأهلي قد فاز على إيسترن كومباني بأربعة أهدف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت‏ على استاد الأهلي ‏we‏ السلام والمؤجلة من الأسبوع الرابع عشر في بطولة ‏الدوري الممتاز، وعقب المباراة قال سامي قمصان القائم بأعمال المدير الفني: «أشكر ‏اللاعبين على ما قدموه من روح وأداء خلال مباراة إيسترن كومباني، وتأكيدهم على شخصية ‏الأهلي في الملعب، وتركيزهم الكبير في المباراة.


وقال «قمصان»: لاعبو الأهلي يظهر معدنهم دائمًا في المواقف ‏الصعبة، والجميع في حالة تركيز كبيرة في كل مباراة بالدوري؛ من أجل استعادة اللقب من ‏جديد».‏ 


وأشار قمصان إلى أن لديه رؤية لكل مباراة  يتولى مسئوليتها للاستفادة من كل ‏عنصر الفريق، وتجهيزهم على النحو الأمثل لتحقيق الفوز في كل مباراة، وهو ما  يسعى ‏إليه في المباراة المقبلة أمام الزمالك.‏


وأضاف: «الفوز بنتيجة كبيرة يعد نقطة إيجابية ومؤشرًا جيدًا لنا، وبالتأكيد حققنا مثل هذه ‏النتائج من قبل وأثناء الموسم الحالي، وهو ما نسعى لاستمراره والاستفادة منه في المرحلة الحالية».‏

 

حمدي فتحي الزمالك النادي الأهلي المنتخب الوطني استاد الأهلي we السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

أسعار الذهب اليوم الخميس 16-6-2022

شوبير: اتحاد الكرة يقيل إيهاب جلال.. وبوميل الأقرب للمنتخب حال رفض كيروش

غير صحيحة.. الداخلية ترد على ادعاءات الفنانة بدرية طلبة بخطف ابنة شقيقها

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 16-6-2022

حركات استعراضية.. الداخلية تضبط النقاش صاحب واقعة الغناء داخل مسجد

ترشيحاتنا

منتخب الخماسي الحديث يتأهل بالعلامة الكاملة إلى نهائي كأس العالم في تركيا

لعبة بازل شهيرة تمنحك فرصة لربح 2 مليون دولار

أصلها مصري وتضم أنواعا مختلفة.. قصة أول حديقة حيوان في العالم

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس 16 يونيو 2022

تراجع مؤشرات البورصة خلال منتصف تعاملات نهاية الأسبوع

وزير البترول ونظيرته الإسرائيلية ووفد الاتحاد الأوروبي يزورون مجمع إسالة الغاز بدمياط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع والفريق أسامة عسكر يلتقيان رئيس الأركان الإماراتي لبحث التعاون العسكري

مواقف مضحكة ومروعة التقطتها الكاميرا من حفلات زفاف حول العالم

علاج ألم العين واحمرارها في المنزل.. بالزيوت والأعشاب

أساطير مناطق أمريكية مرعبة شكلت بداية سينما هوليوود.. تعرف عليها

فيديو

الأكثر شهرة على نتفليكس.. تفاصيل الإعلان عن مسلسل لعبة الحبار الجزء الثاني “فيديوجراف”

شاب يرقص على مهرجان بميكروفون المسجد.. ومطالبات للأوقاف بالتدخل.. فيديوجراف

بعد ادعاءات سيدة المنوفية .. التضامن ترد على الفيديو المتداول "فيديوجراف"

حزن في العائلة.. وفاة جد محمد صلاح .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

مجدي أبوزيد

الجامعات الأهلية.. الواقع والمأمول

طارق إسماعيل

الإصلاح الرياضي

نادية صبره

تعز المُحاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ