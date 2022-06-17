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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

YouTube Shorts يستحوذ على مليارات المستخدمين.. تفاصيل

YouTube Shorts
YouTube Shorts

كشفت التقارير أن ميزة الفيديوهات القصيرة  YouTube Shorts بتطبيق الفيديوهات العالمي بيوتيوب، تفوقت بشكل هائل، حيث كشف الموقع أن ميزة الفيديوهات القصيرة لديها الآن أكثر من 1.5 مليار من المستخدمين يقومون بتسجيل الدخول بشكل شهري.  

 

وتتيح ميزة Shorts لمنشئي المحتوى تسجيل فيديوهات قصيرة (مدتها 60 ثانية أو أقلّ) ومشاركتها وحتى مشاهدتها بشكل متواصل على تطبيق يوتيوب.

 

يوتيوب يستحوذ على 1.5 مليار مستخدم على مستوى العالم

 

وبحسب ما ذكره موقع Engadget التقني،  ساعدت مقاطع الفيديو المستخدمين بشكل كبير، حيث قالت شركة جوجل الأمريكية المالكة لتطبيق يوتيوب، إن القنوات التي تنشر مقاطع الفيديو القصيرة ومقاطع الفيديو الأطول تتمتع بمعدل نمو متصاعد للمشتركين، بالإضافة إلى وقت مشاهدة، مقارنة بصانعي المحتوى الذين يقومون بتنزيل مقاطع الفيديو الطويلة فقط.

 

ويرى يوتيوب، أن هذا يعكس العصر الحالي وتفضيلات المستخدمين الحالية، والذي يعكس ميل المستخدمين لمشاهدة محتوى متنوع في أوقات وأماكن مختلفة، حيث يفضلون مشاهدة مقاطع قصيرة في أوقات معينة أثناء التنقلات السريعة ، على الجانب الآخر مشاهدة مقاطع فيديو أطول في أوقات أخرى بالمساء على سبيل المثال.

 

يبدو أن الغرض من عرض الإحصائيات الخاصة بزيادة عدد المستخدمين لأكثر من 1.5 مليار مستخدم، هو وضع YouTube Shorts كمنافس شرس أمام ميزة القصص بتيك توك و إنستجرام. على الرغم من ذلك ، فإن كل هذه المنصات أصبحت متداخلة فيما بينها، فأصبح لدى إنستجرام بالفعل خيار مشاهدة مقاطع فيديو أطول ، بينما قام تيك توك مؤخرًا بتمديد طول الفيديو إلى 10 دقائق.

YouTube YouTube Shorts يوتيوب مقاطع الفيديو منافس تيك توك

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