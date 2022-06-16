مشاركة الفيلم الكويتي العراقي كلشي ماكو في أيام القاهرة السينمائية

تستعد الفنانة الشابة عفراء الظاهري، لخوض تجربة جديدة في السينما من خلال المشاركة في الفيلم الكويتي العراقي «كلشي ماكو»، مع المخرجة ميسون الباجه جي، استعداد لعرضه في الدورة القادمة من أيام مهرجان القاهرة السينمائية.

وتدور أحداث فيلم «كلشي ماكو»، المقرر عرضه في «أيام القاهرة السينمائي الدولي»، عن سكان حي بغدادي في 2006، في وقتٍ تصاعد فيه العنف الطائفي، وفرض على الأهالي حظر التجول الليلي، وفي قلب هذه الأحداث نجد سارة، وهي روائية وأم عزباء لطفلة في التاسعة من عمرها اسمها ريما، ومن حولهما العائلة والأصدقاء والجيران - تتداخل القصص في نسيج الفيلم، مما يرسم صورة زاهية لمجتمعٍ مكوّنٍ من أفرادٍ عاديين يحاولون تجاوز وتخطّي العقبات اليومية.



ويذكر أن «كلشي ماكو»، من إعداد وإخراج المخرجة ميسون الباجه جي، وهي مخرجة عراقية تقطن في لندن، وشاركتها في كتابة نص العمل الكاتبة والأستاذة في جامعة بغداد إرادة الجبوري، التي تقطن في بغداد.



ويشار إلى أن «أيام القاهرة السينمائية»، المقررة إقامته في سينما زاوية، بدءا من يوم الـ25 الجاري، ويضمّ المهرجان أفلاماً من مصر وفلسطين ولبنان والعراق والكويت والجزائر والمغرب وتونس.