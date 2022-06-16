الغرفة التجارية: صيدليات 19011 أهدرت 7 مليارات جنيه على البنوك.. فيديو

قال الدكتور حاتم البدوي، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بالغرفة التجارية، إنه لا توجد أي علاقة تربط بين سلاسل 19011 أو السلاسل بشكل عام بسعر الدواء، لافتَا إلى أن الدواء سلعة استراتيجية مسعرة جبريًا من قبل هيئة الدواء المصرية.

وأضاف "البدوي"، خلال مداخلة على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن شعبة أصحاب الصيدليات وقفت أمام احتكار سوق الدواء، من خلال قيام شركات التوزيع بامتلاك صيدليات، خاصة بعد النموذج الفاشل المتمثل في سلسلة صيدليات 19011 الذي تسبب في إهدار مليارات عديدة تتجاوز الـ7 مليارات جنيه على البنوك وهذا يعتبر إهدارا للمال العام.

ولفت إلى أن شركات توزيع الأدوية كانت تُعطي تسهيلات لسلسلة صيدليات 19011 بشكل كبير للغاية، معقبًا: "هذه السلسلة كانت عبارة عن بيئة خصبة للفساد، وخربت سوق الدواء في مصر".

