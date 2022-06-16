نداء من المحكمة الأوروبية إلى روسيا بسبب أسير مغربي محكوم عليه بالاعدام

دعت المحكمة الأوروبية روسيا، اليوم الخميس، لعدم إعدام المغربي إبراهيم سعدون المعتقل في أوكرانيا.

وكان قال ممثل لوجانسك روديون ميروشنيك، اليوم، الخميس، إن عدد أسرى الحرب الأوكرانيين المحتجزين في جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين نحو ٨ آلاف شخص.

وحسب وكالة "تاس" الروسية، أوضح ميروشنيك أن "هناك الكثير من السجناء.. بالطبع ، هناك المزيد منهم على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، لكن لدينا أيضًا عددًا كبيرا والآن يبلغ العدد الإجمالي في المنطقة 8000 شخص".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعرب عن استعداد كييف لتبادل الأسرى مع روسيا، داعيا حلفاء بلاده إلى الضغط على موسكو في هذا الصدد.

فيما نفى نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، وجود عملية تبادل للأسرى مع كييف إلا بعد محاكمة المسلحين الأوكرانيين المستسلمين.

وأعرب رودينكو، عن استعداد روسيا للحوار مع كل من يهتم بإحلال السلام، مضيفا أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بشأن استئناف المفاوضات مع موسكو فقط بعد عودة روسيا إلى مواقع ما قبل 24 فبراير، تثير شكوكا في صدق رغبة كييف في إيجاد حل سلمي.