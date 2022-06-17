تسريب مياه على الركاب.. طائرة بريطانية تثير الذعر في مطار واشنطن

أثارت طائرة بريطانية الذعر في مطار ولاية واشنطن الأمريكية، وذلك بعد أن اكتشف الركاب على متن الطائرة، أن جزء في الطائرة حدث به تسريب للمياه ووصف أحدهم أن المياه كانت كالمطر فوق رؤوسهم .

و بحسب ما ورد في صحيفة " ذا صن"، فإن ركاب على متن طائرة برطانية أقلعت من مطار هيثرو في بريطانيا، أصيبو بحالة من الرعب و الهلع و الذعر، بعد أن اكتشفوا وجود تسريب للمياه في الطائرة التي كانوا على متنها .



وروى أحد الركاب الذي كان على متن الطائرة، أن الأمور كانت تسير بهدوء و بدون أي مشكلة أثناء الإقلاع و بعد الخروج من المجال الجوي البريطاني، بدأت الأزمة في الدقائق الأخيرة قبل الهبوط في واشنطن .

و بحسب ما نشرته الصحيفة، فإن تسريب المياه كان في الجزء الخلفي من الطائرة على رؤوس الركاب مما أثار بداخلهم الرعب و القلق بشأن استكمال رحلتهم و الهبوط بسلام .

جدير بالذكر أن، عملية الهبوط في واشنطن تامت بسلام و خرج الركاب جميعا بخير من الطائرة، و أشارت إدارة المطار إلى أن التسريب حدث قبل الهبوط ببضع دقائق و خرج الجميع سالمين من الطائرة و لكن بعد أن شعروا بإضطراب و خوف شديد بسبب كميات المياه التي سقطت على رؤوسهم .

https://www.thesun.co.uk/news/18873806/water-pours-british-airways-cabin-mid-flight/



