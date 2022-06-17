عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تسريب مياه على الركاب.. طائرة بريطانية تثير الذعر في مطار واشنطن

صدى البلد

أثارت طائرة بريطانية الذعر في مطار ولاية واشنطن الأمريكية، وذلك بعد أن اكتشف الركاب على متن الطائرة، أن جزء في الطائرة حدث به تسريب للمياه ووصف أحدهم أن المياه كانت كالمطر فوق رؤوسهم . 
و بحسب ما ورد في صحيفة " ذا صن"، فإن ركاب على متن طائرة برطانية أقلعت من مطار هيثرو في بريطانيا، أصيبو بحالة من الرعب و الهلع و الذعر، بعد أن اكتشفوا وجود تسريب للمياه في الطائرة التي كانوا على متنها . 

txt

اختطاف طائرة إيرانية تابعة لـ ماهان آير في الأرجنتين

txt

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب


وروى أحد الركاب الذي كان على متن الطائرة، أن الأمور كانت تسير بهدوء و بدون أي مشكلة أثناء الإقلاع و بعد الخروج من المجال الجوي البريطاني،  بدأت الأزمة في الدقائق الأخيرة  قبل الهبوط في واشنطن . 
و بحسب ما نشرته الصحيفة، فإن تسريب المياه كان في الجزء الخلفي من الطائرة على رؤوس الركاب مما أثار بداخلهم الرعب و القلق بشأن استكمال رحلتهم و الهبوط بسلام . 
جدير بالذكر أن، عملية الهبوط في واشنطن تامت بسلام و خرج الركاب جميعا بخير من الطائرة، و أشارت إدارة المطار إلى أن التسريب حدث قبل الهبوط ببضع دقائق و خرج الجميع سالمين من الطائرة و لكن بعد أن شعروا بإضطراب و خوف شديد بسبب كميات المياه التي سقطت على رؤوسهم . 

https://www.thesun.co.uk/news/18873806/water-pours-british-airways-cabin-mid-flight/

 


 

طائرة بريطانية واشنطن الركاب تسريب للمياه المياة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ100 ألف جنيه.. تبديد ملابس هنادي مهنا في بلاغ أمام النائب العام

انخفاض الذهب مع صعود الدولار بعد رفع الفائدة الأمريكية

أول رد فعل لـ إيهاب جلال بعد قرار إقالته من تدريب منتخب مصر |خاص

أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 16-6-2022

قرار جمهوري بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

300 ألف دولار.. أحمد حسن: الزمالك قدم عرضًا جديدًا لـ بن شرقي

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

ارتفع 4 جنيهات.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 16 يونيو 2022

ترشيحاتنا

حازم إمام عن أزمة خطاب الكاف:الخطأ وارد ولم نقصد نادي معين..فيديو

أوكرانيا تهدد بقصف جسر يربط القرم بروسيا

محكمة في روسيا تغرم جوجل 260 ألف دولار

دعاء المعجزات والمستحيلات .. لتحقيق الأمنيات بسرعة

حازم إمام عن عودة كيروش : لم يعط جوابا صريحا بالرفض وكوبر في الصورة

تسريب مياه على الركاب.. طائرة بريطانية تثير الذعر في مطار واشنطن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بداية أوفا أفضل من والده.. كيف كانت انطلاقة شوبير في حراسة المرمى؟

طريقة عمل فطور صحي ومشهي

طريقة عمل البيض التركي.. 5 وصفات مختلفة

انهم يدعون الى طب جديد.. الحقيقة الكاملة لخطف الفتيات بـ"دبوس مخدر"

فيديو

الواد وأبوه.. فيلم جديد يجمع عادل إمام ونجليه وشقيقه "فيديوجراف"

بيواجهوا عادات وثقافات مختلفة.. وزيرة الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم ماتخافش" لدعم المصريين بالخارج "فيديوجراف"

لا تشربوا الشاي لإنقاذ الاقتصاد.. وزير يثير موجة سخرية في باكستان "فيديوجراف"

أنا ف مصر وبحلم لأفريقيا.. ماذا قال السيسي في مؤتمر البنك الأفريقي الـ29

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

لم الشمل

معتز الخصوصى

8 سنوات إنجازات

د. ماريان جرجس

حُلم جديد

عبدالمعطى أحمد

متى تتوقف هذه الحرب؟

نهال علام

فلسفة الابتلاء

هند عصام

نفرو سوبك .. سيدة كل النساء

د.هادي التونسي

القوة الناعمة

مصطفى زايد

كيف أنصف الخطاب الصوفي المرأة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ