محافظ القاهرة يتابع رفع الأنقاض من الوايلى

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن العاصمة تشهد كل يوم تطويرًا جديدًا تمثل هيئة النظافة جزءًا رئيسًا فيه.

وتابع محافظ القاهرة رفع الأنقاض من الوايلى الكائن بـ ١ حارة حسين شاهين من طور سيناء حى الوايلى.

ويذكر أن الأجهزة التنفيذية لأحياء دار السلام وحدائق القبة والزيتون وشبرا والمطرية وعين شمس والوايلي، نظمت حملة تمكنت من رفع جميع الإشغالات من محيط محطات مترو الأنفاق بنطاقها، والتي تعيق حركة رواد المترو، كما تم إخلاء محيطها من الباعة الجائلين.



تابع الحملة، الأجهزة المعنية، منها شرطة مرافق الحي، (الإشغالات، المربعات، المتابعة الميدانية، المحال).

وكلف رؤساء الأحياء السالف ذكرها، أعضاء الحملة، برفع الإشغالات والمخالفات من شوارع ومناطق (مستشفى المطرية، سوق الخميس، الحرية، العقاد، سكة الوايلي،)، يأتي ذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في هذا الشأن.