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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد وفاتها في حادث سيارة.. أبرز المعلومات عن المخرجة الشابة نسمة زعزوع

نسمة زعزوع
نسمة زعزوع

توفيت المخرجة الشابة نسمة زعزوع في حادث سيارة ؛ ويرصد صدى البلد 

أبرز المعلومات عن المخرجة الشابة.

 

عملت في مجال الإعلام وصناعة الأفلام منذ نحو 11 عاما.

_  حصلت على ماجستير الإخراج السينمائي من مدرسة مت للأفلام بجامعة وست لندن.


_ لديها نحو 6 أفلام روائية قصيرة من تأليفها وإخراجها، و8 أفلام وثائقية.

_  أبرز أفلام نسمة زعزوع؛ فيلم سيدة، الحاصل على جائزة أفضل فيلم بالمهرجان القومي للسينما المصرية، وشارك في العديد من المهرجانات، منها مهرجان بي بي سي للأفلام العربية بلندن، وأيضًا ركن الأفلام القصيرة بمهرجان كان السينمائي.

_  ألقت محاضرات في ورش للإخراج السينمائي، ومنها ورشة صناعة الفيلم الوثائقي بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير.


وفاة نسمة زعزوع:

توفيت المخرجة نسمة زعزوع، في حادث مروع، صباح أمس الخميس، وعبّر أصدقائها عن حزنهم الشديد لوفاتها.

وجاءت تعليقات أصدقائها عبر “الفيسبوك” كالتالي:  انا لله وانا اليه راجعون، ان العين لتدمع والقلب ليحزن وانا لفراقك لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي الله… انتقلت الى رحمة الله,الصديقة الوفية، الضحوكة نسمة زعزوع .. مش عارفة استوعب خبر رحيلك عنا يا نسمة… رحيلك عنا خبر صعب اوي يا حبيبتي يا غالية، كان لسه بينا حكايات كثير".


يا حبيبتي يا نسمة كنت دائما أجمل من الدنيا دي بكثير، كنت اجمل من انها تساعك، عارفة قد ايه كان عالمنا بيخذلك يوم عن يوم، وبتحسي بالحزن والرأفة على حاله وحال الفيه… دائما كنت تتمني لو ان ناس الدنيا يكونوا احن واعدل".

 

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