عبر انستجرام.. ميدو يستعرض مهارته بـ الكرة .. فيديو

نشر احمد حسام ميدو، لاعب نادى الزماك السابق ، فيديو له اثناء استعراض مهارته بالكرة ، وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلق ميدو “ Still got it ”.

و يذكر أن وجه أحمد حسام ميدو نصيحة لطارق حامد لاعب وسط الزمالك بعد أن نشر الأخير صورا عبر حسابه بموقع انستجرام لإذن سفره إلى ألمانيا رداً على رئيس الزمالك.



وقال ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن طارق حامد عليه أن يخرج من الباب الكبير في الزمالك وخاصة أنه اتفق مع نادي اتحاد جدة السعودي للرحيل إلى صفوفه في الموسم المقبل.



وأشار إلى أن طارق حامد حقق العديد من الألقاب والبطولات مع الزمالك ولكن عليه أن يقنع الجماهير برحيله وخاصة أن طارق لديه مكانة خاصة لدى جماهير القلعة البيضاء.