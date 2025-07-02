وزير الإسكان يوجه بوضع خطط زمنية واضحة لتوفيق أوضاع أراضي المدن الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف توفيق الأوضاع للطلبات المقدمة من المواطنين بالأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة، وذلك في ضوء القرارات الجمهورية الصادرة بنقل ولاية مساحات من الأراضي التابعة لبعض جهات الولاية السابقة لضمها لأحوزة عدد من المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والهيئة وعدد من رؤساء أجهزة المدن الجديدة.

وفي بداية الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية ملف التقنين وضرورة تحقيق الإنجاز به، وكذا دراسة جميع الجوانب الخاصة به، موجها بضرورة وضع خطط زمنية محددة، وآليات مناسبة، لسرعة إنهاء ملف التقنين في المدن والمتابعة بكل دقه وحزم.



وشدد وزير الإسكان على إنهاء إجراءات توفيق أوضاع الكيانات والأفراد المتواجدة بالأراضي المضافة للمدن الجديدة، وفق المعايير المقررة والآليات المتبعة في هذا الشأن، لسرعة تنمية تلك المناطق، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحقيق أعلى معدلات التنمية العمرانية.

كما تطرق الاجتماع، إلى أهم المعوقات وكذا المقترحات والحلول لمواجهة تلك المعوقات والالتزام بالضوابط الخاصة لإنجازها، وذلك لضمان حسن سير العمل وسرعة الانتهاء من الملف.

وخلال الاجتماع، قدم رؤساء الأجهزة المشاركين في الاجتماع عرضا تقديميا استعرضوا خلاله نسب الإنجاز المحققة بدراسة الطلبات، والمستهدف استكمالها، كما تم عرض أعمال المرافق المنتهية والجاري تنفيذها لهذه المناطق من مشروعات (مياه – صرف – طرق).